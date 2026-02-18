Гостиничный бизнес без диктата: отельеры успешно заменили агрегатор «Яндекс Путешествия» после повышения комиссий

Рынок онлайн-бронирования в России продемонстрировал высокую степень зрелости и саморегуляции. После попытки одного из крупнейших агрегаторов ужесточить условия сотрудничества, средства размещения оперативно перераспределили потоки клиентов между конкурентами. Эксперты констатируют: попытка диктовать нерыночные условия привела лишь к усилению позиций альтернативных платформ и росту качества сервиса.

Напомним, что в начале текущего года индустрию гостеприимства всколыхнула новость об изменении тарифной политики одного из лидеров сегмента - сервиса «Яндекс Путешествия». Площадка приняла решение увеличить комиссию для партнеров на два процентных пункта, доведя ставку до 17%. Представители агрегатора обосновали шаг ростом издержек на поддержку инфраструктуры и необходимость обеспечения бесперебойной работы сервиса в условиях удорожания технологий. Однако для отельеров это стало сигналом к пересмотру партнерских стратегий.

Реакция рынка: уход от зависимости

Крупные сетевые игроки отреагировали на нововведения практически мгновенно. Ведущие операторы, включая Accor, Cosmos Hotel Group, сеть Azimut Hotels и группу «Мантера», заявили о приостановке продаж через данную платформу. По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, современная модель дистрибуции предполагает диверсификацию каналов сбыта. Наличие собственных инструментов продаж, прямых контрактов с корпоративными заказчиками и работа с несколькими агрегаторами одновременно позволяют снижать риски зависимости от одного источника спроса.

Эксперты отмечают, что наиболее уязвимыми в подобных ситуациях остаются небольшие частные гостиницы, не обладающие объемом прямых продаж. Однако в этот раз консолидированная позиция бизнеса сработала эффективно. Управляющий УК «Группа отелей «Русские сезоны» Владимир Масютин подчеркнул, что рынок остается высококонкурентным: диктовать условия в одиночку сегодня не способен ни один игрок.

Альтернативы с выгодой для бизнеса и туристов

Освободившуюся нишу моментально заняли конкуренты, предложившие более лояльные условия как для отелей, так и для конечных потребителей. В то время как один агрегатор повышал ставки, другие запустили программы поддержки внутреннего туризма.

Сервис «Туту» внедрил механизм возврата 100% стоимости бронирования баллами, что позволило туристам планировать поездки с максимальной выгодой.

Платформа «Островок» предложила скидку в размере 20% на путешествия по России.

«Т-Путешествия» сделали ставку на финансовую экосистему. Сервис не только сохранил комиссию на прежнем уровне, но и запустил начисление двойного кешбэка деньгами (до 20% на первое бронирование). Кроме того, отельерам были предоставлены бесплатные рекламные инструменты для аудитории банка (свыше 50 млн клиентов) и специальные тарифы на финансовые продукты: кредиты, расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг.

Профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева отмечает, что отсутствие монополистов среди экосистем открывает новые возможности. Гостиницы получают выгодные условия продвижения, а потребители - расширенный выбор.

Итоги перераспределения: никто не потерял

Практика показала, что уход с одной площадки не нанес ущерба бизнесу. Владимир Масютин сообщил, что рост бронирований через альтернативные сервисы («Т-Путешествия», «Туту», «Островок») в разы перекрыл потери от приостановки работы с «Яндексом», которые составляли порядка 3–5%. «Мы ничего не потеряли», - резюмировал эксперт.

Экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов назвал ситуацию примером здоровой рыночной саморегуляции. Попытка ухудшить условия для партнеров привела к быстрому перетоку спроса, что восстановило баланс без вмешательства регуляторов. Это особенно важно на фоне низкой маржинальности отельного бизнеса в России, где каждый дополнительный процент комиссии ощутимо влияет на прибыль в условиях роста налогов и издержек.

Перспективы развития

На фоне этих событий российский внутренний туризм продолжает показывать положительную динамику. По предварительным данным статистики, в 2025 году количество туристических поездок достигло 84,2 млн. Развивается инфраструктура, открываются новые направления в Сибири и на Дальнем Востоке, растет популярность событийного туризма.

Участники рынка сходятся во мнении, что произошедшая трансформация направлена в правильное русло. Конкуренция смещается из плоскости «кто возьмет больше комиссии» в плоскость качества сервиса, удобства партнерства и выгоды для пользователя. Технологическая готовность агрегаторов быстро адаптировать предложения подтверждает, что цифровая инфраструктура отрасли позволяет гибко реагировать на изменения, обеспечивая устойчивое развитие гостиничного бизнеса.