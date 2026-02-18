Европа исчерпала летние запасы газа и перешла к резервам прошлых лет

Нетто-отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 55 млрд куб. м. Страны Евросоюза полностью израсходовали газ, закачанный в летний период, и начали использовать запасы предыдущих лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расчёты, выполненные на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 16 февраля суточный отбор из ПХГ составил около 580 млн куб. м. Совокупный показатель изъятий с начала февраля вошёл в семёрку максимальных значений для этого месяца. Текущий суммарный объём топлива в европейских хранилищах оценивается примерно в 36,5 млрд куб. м.

С начала отопительного сезона, который стартовал 13 октября, страны ЕС отобрали из хранилищ порядка 60,5 млрд куб. м газа. Для сравнения: предыдущий сезон отбора завершился 28 марта прошлого года, тогда уровень заполненности ПХГ составлял 33,57%. На текущий момент хранилища Европы заполнены на 33,02% — значительно ниже показателя 44,1%, зафиксированного на аналогичную дату в 2025 году.

Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в Евросоюзе демонстрирует рост: в январе средний показатель составил 19%, в феврале — 21%. Увеличение выработки возобновляемыми источниками частично компенсирует потребность в газовых мощностях, однако не снимает полностью нагрузку на хранилища в пиковый период отопительного сезона.

Средняя цена закупки газа в Европе в феврале достигла $405 за 1000 куб. м, что немного ниже показателя января ($415). Стабилизация цен на фоне высокого отбора из ПХГ эксперты связывают с умеренными погодными условиями в ряде регионов ЕС и активными поставками СПГ.

Стратегические риски и перспективы заполнения хранилищ

Снижение уровня заполненности ПХГ ниже исторических средних создаёт дополнительные вызовы для европейской энергобезопасности. Для достижения целевых показателей к началу следующего отопительного сезона (как правило, 80–90% заполненности к 1 ноября) ЕС потребуется существенно нарастить объёмы закачки в весенне-летний период.

Ключевыми факторами, которые будут влиять на динамику рынка, остаются:

-погодные условия в конце зимы и начале весны;

-объёмы поставок СПГ из США, Катара и других стран;

-темпы восстановления промышленного спроса в ЕС;

-развитие инфраструктуры для приёма и регазификации сжиженного газа.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация подчёркивает важность диверсификации источников поставок и ускоренного развития как возобновляемой энергетики, так и гибких газовых мощностей для балансировки энергосистемы.