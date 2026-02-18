Запасов золота в России хватит на 150 лет при текущих темпах добычи

При сохранении ежегодной добычи золота на уровне около 300 тонн имеющихся в России подтверждённых запасов хватит примерно на 50 лет. С учётом прогнозных ресурсов этот срок увеличивается ещё на столетие — то есть в общей сложности страна обеспечена золотом на полтора века. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По словам специалиста, существующих подтверждённых запасов при объёме добычи в 300 тонн в год действительно достаточно для стабильной работы отрасли в течение ближайших пяти десятилетий. Прогнозные ресурсы, которые ещё требуют геологоразведочного подтверждения и подготовки к освоению, способны продлить производственный горизонт до 150 лет.

Согласно последним данным Минприроды России, на начало 2024 года страна занимала второе место в мире по объёму золотых запасов. На долю России приходилось 10,1% мировых резервов — 16,7 тысячи тонн при общемировом показателе в 166,2 тысячи тонн.

Важно отметить, что балансовые запасы продолжают расти. В 2025 году на государственный баланс было поставлено ещё 614 тонн золота, что свидетельствует об активной работе геологоразведочных служб и успешном воспроизводстве минерально-сырьевой базы.

Перспективы золотодобывающей отрасли

Стабильный рост запасов создаёт благоприятные условия для долгосрочного планирования в золотодобывающей отрасли. Однако эксперты подчёркивают: прогнозные ресурсы — это не готовые к разработке месторождения. Для их перевода в категорию промышленных запасов требуются значительные инвестиции в геологоразведку, инфраструктуру и технологии добычи.

При этом текущий уровень добычи — около 300 тонн в год — позволяет России удерживать позиции одного из ключевых игроков на мировом рынке драгоценных металлов. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть как от внутренних факторов (налоговое регулирование, доступ к финансированию, логистика), так и от внешнеэкономической конъюнктуры.