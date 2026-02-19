Правительство отказало ГК «Самолет» в льготном кредите на 50 млрд рублей

Правительство Российской Федерации отказало группе компаний «Самолет» в предоставлении льготного кредита, о котором девелопер ходатайствовал ранее. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, ключевая причина отказа — финансовое положение компании не признано критическим, а значит, оснований для прямой бюджетной поддержки или государственных гарантий нет.

При этом полностью закрывать вопрос помощи крупнейшему застройщику массового сегмента власти не спешат. Как стало известно, в настоящее время обсуждаются косвенные меры поддержки — например, возможные изменения в регулировании проектного финансирования, субсидирование ставок по коммерческим кредитам или льготы по уплате налогов. Окончательное решение по этому пакету может быть принято 20 февраля на закрытом совещании в Минфине России.

В самой ГК «Самолет» на момент публикации заявили, что не располагают официальной информацией о решении властей. В пресс-службе правительства на запрос «Ъ» также не ответили.

В начале февраля 2026 года стало известно, что руководство «Самолета» обратилось в кабмин с просьбой о предоставлении кредита в размере 50 млрд рублей. Взамен девелопер предлагал передать государству блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа — классическая схема «спасения» с отложенным возвратом контроля.

В компании тогда пояснили, что инициатива продиктована необходимостью «оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики». Проще говоря, высокие ключевые ставки ЦБ РФ сделали рефинансирование долгов на открытом рынке крайне дорогим, а проектное финансирование через эскроу-счета — менее доступным.

«Самолет» — крупнейший в России девелопер жилья по объему текущего строительства. Компания реализует проекты в Москве, Московской области и ряде регионов-миллионников, делая ставку на массовый сегмент и комплексное освоение территорий.

Согласно отчетности группы за первое полугодие 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), скорректированный чистый долг компании за вычетом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей составил 350,9 млрд рублей. Это значительная нагрузка, однако, по оценке аналитиков, не выходящая за рамки отраслевых норм при условии стабильных продаж.