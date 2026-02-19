Верховный суд освободил банки от ответственности за блокировки платежей по 115-ФЗ

Верховный суд России вынес знаковое решение по спору Альфа-банка и ООО «Х-Дзор», признав правомерность приостановки дистанционных платежей в рамках 115-ФЗ. Суд указал, что возможность подачи документов в бумажном виде снимает с банка ответственность за убытки клиента, даже при срочности платежа и отсутствии офисов поблизости. Эксперты предупреждают о риске массовых блокировок онлайн-транзакций.

Суть дела: конфликт из-за 13,7 млн рублей в период проведения СВО

В центре судебного разбирательства оказался спор между Альфа-банком и компанией ООО «Х-Дзор». В 2024 году фирма занималась организацией поставок товаров для нужд специальной военной операции (СВО). Получив средства от заказчика, компания инициировала платежное поручение на сумму 13,7 млн рублей в адрес своего поставщика. Однако транзакция не была проведена: банк, действуя в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...», приостановил операцию и запросил расширенный пакет документов, включая товарно-транспортные накладные и путевые листы. Клиент настаивал на том, что требование документов в цифровом формате невозможно исполнить оперативно, а блокировка средств парализовала критически важную поставку.

Позиция Верховного суда: бумажный документооборот как альтернатива

Верховный суд РФ (ВС) встал на сторону финансовой организации, сформулировав прецедентную позицию. Высшая инстанция постановила, что банки не обязаны возмещать клиенту убытки, возникшие из-за ограничения дистанционного банковского обслуживания (ДБО) при подозрениях в нарушении антиотмывочного законодательства.

Решение Верховного суда вызвало обеспокоенность среди юристов и представителей бизнеса. Эксперты опасаются, что данная позиция создаст правовой вакуум, который кредитные организации могут использовать для ужесточения контроля без риска финансовой ответственности.