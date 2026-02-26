Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 года достигла рекордных 1,705 трлн руб.

По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности достигла 1,705 трлн руб. Банк установил новый рекорд по чистой прибыли уже третий год подряд. Финансовый результат превысил уровень 2024 года на 7,9% — тогда показатель составил 1,6 трлн руб.

Полученный результат оказался лишь незначительно ниже консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали прибыль на уровне 1,706 трлн руб. Тем не менее, динамика подтверждает устойчивость бизнес-модели банка в условиях высокой ключевой ставки и макроэкономической волатильности.

Согласно данным МСФО, чистый процентный доход Сбербанка за 2025 год составил 3,56 трлн руб., увеличившись на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. Рост обусловлен расширением кредитного портфеля и оптимизацией структуры фондирования.

Рентабельность капитала (ROE) банка за год незначительно скорректировалась вниз — до 22,7% против 23,4% в 2024 году. Эксперты отмечают, что такое снижение носит технический характер и связано с ростом капиталоемкости операций в условиях ужесточения регуляторных требований.

В проект федерального бюджета на 2026 год Минфин заложил поступления от дивидендов Сбербанка в размере 397,5 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка, предполагающей выплату 50% от чистой прибыли по МСФО, это подразумевало прогнозную чистую прибыль на уровне 1,6 трлн руб.

Фактический результат превысил эти ожидания. Еще в ноябре 2025 года глава Сбербанка Герман Греф допускал, что по итогам года и прибыль, и дивиденды могут обновить исторический максимум. Окончательное решение о размере выплат будет вынесено на рассмотрение наблюдательного совета и годового собрания акционеров.

Аналитики подчеркивают, что достигнутые финансовые показатели позволяют Сбербанку сохранять лидерство в банковском секторе России и инвестировать в развитие цифровых сервисов, экосистемных проектов и технологической инфраструктуры.

В условиях сохраняющейся неопределенности на внешних рынках банк делает ставку на внутренние источники роста: расширение продуктовой линейки для корпоративных и розничных клиентов, развитие малому и среднему бизнесу, а также усиление позиций в сегменте инвестиционных и страховых продуктов.

Ожидается, что в 2026 году Сбербанк продолжит балансировать между задачами поддержания высокой доходности для акционеров и необходимостью укрепления капитальной базы в соответствии с требованиями Банка России.