В Воронежской области создадут специализированный пищевой кластер на базе индустриального парка «Перспектива»

В Воронежской области планируют создать специализированный пищевой кластер на территории индустриального парка «Перспектива». Предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья и производству готовой пищевой продукции разместятся на площадке, специально подготовленной с учётом отраслевых требований. Об этом РБК Черноземье сообщили в пресс-службе компании.

Под проект отведено 10 га земли с возможностью расширения до 20 га. Общая площадь застройки составит около 60 тыс. кв. м. Объём инвестиций в инфраструктуру площадки превысит 200 млн руб., а запуск первой очереди намечен на четвёртый квартал 2026 года. По прогнозам разработчиков, реализация проекта позволит создать свыше 1 тыс. новых рабочих мест.

Инфраструктура кластера проектируется с учётом санитарных и технологических требований пищевой промышленности. Такой подход должен сократить сроки согласований и ускорить ввод объектов в эксплуатацию. Компании-резиденты смогут арендовать производственные помещения с возможностью последующего выкупа, что снижает порог входа для малого и среднего бизнеса.

Руководитель индустриального парка Виктор Енин подчеркнул, что создание кластера направлено на развитие глубокой переработки сельхозпродукции в регионе.

«Сегодня важно не только производить сельхозсырье, но и создавать добавленную стоимость на месте — через выпуск готовой продукции и расширение производственных мощностей. Для области это новые инвестиции, рабочие места и современная производственная база, способная обеспечить поставки в торговые сети и на межрегиональные рынки», — отметил Енин.

Площадка будет ориентирована на компании, работающие на рынках Центрального федерального округа и соседних регионов. В числе приоритетных направлений — поставки в федеральные торговые сети и развитие сегмента готовой еды. В перспективе кластер может объединить предприятия различных профилей: от первичной переработки сельхозсырья до выпуска готовой продукции, производства упаковки и логистических услуг.

Такая интеграция позволит сформировать полный производственный цикл на одной территории, снизить логистические издержки и повысить конкурентоспособность региональной продукции.

За девять месяцев 2025 года резиденты индустриального парка «Перспектива» продемонстрировали устойчивый рост производственных показателей, что подтверждает востребованность формата специализированных кластеров. Запуск пищевого направления станет логичным продолжением стратегии развития парка и усилит его роль как драйвера региональной экономики.

Эксперты отмечают, что создание отраслевого кластера соответствует тренду на импортозамещение и локализацию производственных цепочек. При успешной реализации проект может стать моделью для тиражирования в других регионах Черноземья.