Российский фондовый рынок завершил торги 25 февраля ростом

На российском рынке акций в среду, 25 февраля, преобладала позитивная динамика. Большую часть торгового дня индекс Мосбиржи демонстрировал консолидацию, торгуясь в узком диапазоне. Однако во второй половине сессии ситуацию изменила информация о возможном ужесточении бюджетного правила.

В ходе торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) колебался в коридоре 2781,12–2798,35 пункта. По итогам основных торгов в среду индекс вырос на 0,65% — до 2795,39 пункта. Более широкий индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка с учётом вечерней и утренней сессий, поднялся на 0,5% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня — до 2795,64 пункта.

Ключевым фактором, оказавшим поддержку рынку, стало выступление министра финансов Антона Силуанова. Он сообщил, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения по нефти. По словам главы Минфина, соответствующее решение будет принято достаточно быстро.

Эксперты инвестбанка «Синара» отметили, что заявление ведомства о планах ужесточить параметры бюджетного правила привело к ослаблению рубля сразу на 2% за день. Для фондового рынка такая динамика валюты оказалась позитивным сигналом, поскольку улучшает финансовые результаты экспортно-ориентированных компаний.

Дополнительным фактором, обнадёжившим участников торгов, стали сообщения о снятии с повестки Евросоюза вопроса об использовании замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Данная новость снизила геополитическую напряжённость и способствовала притоку интереса к отечественным активам.

Аналитики подчеркивают, что текущая конъюнктура на российском рынке остаётся чувствительной к внутренним макроэкономическим решениям и внешним политическим сигналам. Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации с бюджетным правилом, которое напрямую влияет на курс рубля и ликвидность в финансовой системе.

Участники рынка ожидают, что в ближайшие дни волатильность может сохраниться на фоне подготовки официальных решений по параметрам бюджетного правила. При этом позитивный настрой, сформировавшийся по итогам торгов 25 февраля, создаёт предпосылки для дальнейшего тестирования уровней сопротивления в районе 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

Эксперты рекомендуют инвесторам учитывать как внутренние фискальные инициативы, так и изменения во внешнем фоне при формировании портфелей. Ключевыми драйверами ближайшего периода могут стать динамика цен на энергоносители, курс рубля и новые заявления представителей правительства и Банка России.