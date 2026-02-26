Хуснуллин обозначил главные условия поддержания темпов жилищного строительства

Повышение доходов населения должно стать основой для сохранения темпов жилищного строительства и дальнейшего развития отрасли. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Для того чтобы темп поддержать, нам нужна программа, чтобы у людей было достаточно доходов. Главный вопрос — это доходы населения», — подчеркнул Хуснуллин в комментарии телеканалу «Россия 24» после отчета правительства в Государственной Думе.

Вторым важным условием повышения доступности жилья вице-премьер назвал снижение стоимости строительства. По его словам, работа над оптимизацией издержек и внедрением эффективных технологий позволит сделать новое жилье более доступным для широких слоев населения.

Отдельное внимание Хуснуллин уделил вопросу обеспечения отрасли земельными ресурсами. «У нас огромная потребность сегодня в земельных участках, потому что благодаря тем темпам строительства, которые у нас были, мы свободные земельные участки уже практически все выбрали», — отметил он.

В связи с этим правительство прорабатывает механизмы вовлечения в оборот новых территорий, включая развитие инфраструктуры и упрощение процедур перевода земель в категорию, пригодную для жилищной застройки.

Вице-премьер также подчеркнул, что на экономику строительной отрасли существенное влияние оказывает программа льготной ипотеки. Она стимулирует спрос и поддерживает застройщиков, однако требует взвешенного подхода для сохранения макроэкономической стабильности.

Ранее, 13 февраля, Банк России на первом в этом году заседании по денежно-кредитной политике сохранил ключевую ставку на высоком уровне, отметив необходимость балансировать между поддержкой экономического роста и сдерживанием инфляционных рисков. Решения регулятора напрямую влияют на условия ипотечного кредитования и, как следствие, на активность на рынке жилья.

Эксперты отмечают, что комплексный подход, предложенный вице-премьером, может обеспечить устойчивое развитие жилищного строительства в среднесрочной перспективе. Сочетание мер по росту реальных доходов граждан, снижению издержек застройщиков и расширению земельного предложения способно повысить доступность жилья без создания дисбалансов на финансовом рынке.

Правительство продолжает работу над долгосрочной стратегией развития строительной отрасли, которая будет представлена в рамках обновления национальных проектов до 2030 года.