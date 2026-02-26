Новый ГОСТ на пиво будет введен с 2027 года

С 1 января 2027 года в России начинает действовать новый национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который заменит устаревший документ 2012 года. Об этом ТАСС рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

По словам эксперта, новый стандарт расширит технологические возможности производителей в части использования различных видов солода, одновременно ужесточив требования к продукции, имеющей право называться пивом.

Несмотря на то, что применение ГОСТа остается добровольным, его введение меняет правовые ориентиры отрасли. Ключевое значение имеет не формальная обязательность, а четкое определение: какой именно продукт может маркироваться как «пиво».

Если производитель решает использовать маркировку «ГОСТ», он обязан соблюдать все установленные параметры:

-доля солода в рецептуре должна составлять не менее 80%;

-доля несоложеного сырья не может превышать 20%, из которых лишь 2% допускаются за счет сахаросодержащих продуктов;

-полностью исключается добавление этилового спирта — допускается только естественное брожение;

-разрешены исключительно те пищевые добавки, которые прямо предусмотрены стандартом, и только в установленных количествах.

«Пиво» или «пивной напиток»: в чем разница

При отклонении от указанных требований производитель обязан классифицировать свою продукцию как «пивной напиток». Такое разграничение позволит потребителям точнее ориентироваться в ассортименте, а рынку — повысить прозрачность и качество продукции.

Эксперты отмечают, что обновление стандарта направлено на гармонизацию отечественных норм с современными технологическими реалиями и международными практиками, при сохранении традиций российского пивоварения.

Введение ГОСТ Р 72295-2025 не предполагает резких изменений для добросовестных производителей, однако потребует корректировки маркировки и технологических карт от тех, кто ранее использовал упрощенные рецептуры. Отраслевые участники уже начали подготовку к переходному периоду, чтобы к 2027 году обеспечить полное соответствие новым требованиям.

Новый стандарт станет важным инструментом защиты прав потребителей и стимулирования производства качественной пивной продукции на территории Российской Федерации.