Слишком умный, чтобы проверять: почему даже эксперты попадаются на удочку аферистов

Чтобы не попасться в руки мошенникам, нужно быть осторожным, понимать основные схемы и факты об этой деятельности. Как человек, не раз обжигавшийся на этой теме, поделюсь личным опытом и фактами из этой сферы.

Большинство жертв знают мошенников лично.

Во многих странах значительная часть финансовых махинаций совершается не «анонимными хакерами», а знакомыми людьми: коллегами, партнёрами, родственниками.

Мошенники чаще используют психологию, а не технологии.

Самый эффективный инструмент — не взлом, а давление на эмоции: страх (“ваш счёт заблокирован”), срочность (“у вас 5 минут”), доверие (“я из службы безопасности”).

Даже эксперты попадаются.

Исследования показывают: люди, считающие себя «слишком умными, чтобы их обманули», чаще игнорируют проверку и поэтому становятся жертвами.

Представьте себе, что в городе «Н» или лучше в городе «Новосибирск» появился почитатель пути Остапа Бендера. Пусть этого персонажа зовут Захар Андреев. Учитывая текущее время он не стал искать одного подпольного миллионера, он решил найти десятки, людей, которые копили деньги всю жизнь. Но как и Остап Бендер он приложил все усилия, чтобы люди сами принесли ему деньги на блюдечке с голубой каемочкой. Читатель спросит, а как же ему это удалось и в чем суть его аферы? Присаживайтесь поудобнее и приятного «просмотра».

Захар Андреев находил нелеквидные объекты недвижимости скажем за пятьсот рублей, своим жертвам он сообщал, что этот объект на рынке недвижимости стоит пять тысяч и не меньше, а после того, как там разместится арендатор, его цена подскочит до пятидесяти тысяч. Более того говорил он: «Я готов дать тебе гарантию, что если ты вложишь свои пятьсот рублей и не заработаешь тысячу, то я сам выкуплю у тебя этот объект недвижимости». Как вы понимаете, наш дорогой зритель, как только Захар Андреев получал свой % и откат от продавца нелеквида, его общение и гарантии переходил на так называемое «завтра». Этот священный день, который никогда не наступит.

Обманутые люди с неликвидом пишут заявления в милицию, Захар Андреев на своей Антилопе Рендж Ровер уезжает в Рио-Де-Жанейро.

Занавес

Автор Евгений Алмаз

PS: будьте осторожны