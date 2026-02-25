Экспорт российской пшеницы вырос на 10,6% в первой половине февраля 2026 года

С 1 по 20 февраля 2026 года Россия отгрузила на внешний рынок 1,66 миллиона тонн пшеницы. Этот показатель на 10,6% превышает аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

При этом темпы роста отгрузок замедлились: по результатам первой декады февраля прирост составлял 48,6%, однако к середине месяца динамика выровнялась. По прогнозам экспертов, по итогам всего февраля объем экспорта пшеницы может достичь 1,8–1,85 миллиона тонн. Для сравнения, в феврале 2025 года этот показатель равнялся 1,9 миллиона тонн.

Экспорт ячменя из России продолжает демонстрировать отрицательную динамику, хотя темпы падения замедляются. В первой декаде февраля снижение составило 68%, однако по итогам двух декад показатель улучшился до 16,7% — до 206 тысяч тонн.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы. За две недели февраля отгрузки снизились на 15,6%, до 198,3 тысячи тонн, тогда как в первой декаде падение достигало 54%. Об этом сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

В феврале 2026 года российская пшеница отгружалась в 19 стран, тогда как в аналогичный период 2025 года география экспорта включала 26 направлений. Традиционно лидером по объемам закупок остается Египет: туда было направлено 416,9 тысячи тонн зерна. Однако этот показатель на 42% ниже, чем годом ранее.

В пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы также вошли:

Кения;

Турция;

Судан;

Ирак.

Сокращение числа стран-получателей и снижение объемов поставок в ключевые направления могут быть связаны с изменением логистических маршрутов, колебаниями мировых цен и конкуренцией со стороны других экспортеров зерна.

Эксперты Российского зернового союза отмечают, что текущая динамика экспорта отражает адаптацию российского агросектора к новым условиям внешней торговли. Замедление темпов падения по ячменю и кукурузе свидетельствует о постепенной стабилизации отгрузок.

В то же время аналитики рекомендуют учитывать сезонные факторы и глобальную конъюнктуру зернового рынка при формировании прогнозов на ближайшие месяцы. Ожидается, что к весне спрос на российское зерно может восстановиться за счет активного сезона закупок со стороны стран Ближнего Востока и Африки.

Мониторинг экспортных потоков продолжается. Следующие данные по отгрузкам зерновых культур будут опубликованы в конце февраля и позволят скорректировать оценки по итогам месяца.