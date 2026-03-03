Иран заявил США о наличии урана для создания 11 ядерных бомб

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News сообщил, что на переговорах в начале 2026 года иранская делегация открыто заявила американским представителям о наличии у Ирана достаточных запасов обогащенного урана для создания ядерного оружия.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стыда, что они контролируют 460 кг 60-процентного обогащенного урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — приводит слова Уиткоффа издание Times of Israel.

По его словам, представители Ирана не скрывали, что рассматривают достигнутый уровень ядерных возможностей как стратегическое преимущество, и выражали удовлетворение тем, что смогли обойти международные протоколы контроля.

Как отметил Уиткофф, иранская делегация «гордилась, что им удалось обойти всевозможные протоколы контроля и достичь ситуации, где им доступны 11 ядерных бомб». Подобная откровенность, по мнению американской стороны, свидетельствует о том, что Тегеран намерен использовать ядерную тему как рычаг давления в дальнейших дипломатических контактах.

Напомним, уран, обогащенный до 60%, находится всего в нескольких шагах от оружейного уровня (90% и выше). Наличие 460 кг такого материала, по экспертным оценкам, действительно может позволить при соответствующей технологической базе произвести порядка 10–12 ядерных зарядов простой конструкции.

Заявление Уиткоффа прозвучало на фоне возобновившихся дискуссий о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ранее МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность ростом запасов обогащенного урана в Иране и ограничением доступа инспекторов к ряду объектов.

Официальный Тегеран традиционно подчеркивает мирный характер своей ядерной программы и настаивает на праве развивать ядерные технологии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако заявления, подобные процитированным спецпосланником США, усиливают давление на Иран со стороны западных партнеров и могут стать поводом для ужесточения санкционного режима.