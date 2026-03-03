Новый ГОСТ на белый хлеб вступает в силу в России с 1 апреля

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регулирующий производство белого хлеба из пшеничной муки, который вступает в силу с 1 апреля 2026 года. Документ вносит ряд существенных корректировок в требования к продукции, ранее действовавшие на территории России.
Ключевые нововведения касаются формата и веса готовой продукции. Теперь допускается выпекание подового хлеба овальной формы, что ранее не было предусмотрено стандартом. Также производители получили возможность выпускать белый хлеб массой менее 500 граммов — ранее минимальный вес буханки строго регламентировался на уровне 0,5 кг.
В новом ГОСТе сохранено требование к максимальной выдержке хлеба на предприятии после извлечения из печи — не более десяти часов. Это условие направлено на обеспечение свежести продукции и сохранение ее потребительских свойств.
При этом из стандарта исключен норматив, обязывавший реализовывать хлеб в течение 24 часов с момента выпечки. Теперь сроки реализации продукции не прописаны в ГОСТе и определяются производителями и торговыми сетями самостоятельно с учетом требований Технического регламента Таможенного союза и санитарных норм.
Эксперты отмечают, что данное изменение предоставляет ритейлу большую гибкость в управлении товарными запасами, однако подчеркивают, что ответственность за качество и безопасность продукции по-прежнему лежит на производителе.
Документ четко определяет перечень ингредиентов, допустимых для приготовления белого хлеба по новому ГОСТу:
-мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов;
-хлебопекарные прессованные дрожжи;
-поваренная пищевая соль;
-питьевая вода;
-белый сахар.
Кроме того, стандарт допускает использование пищевых добавок из функциональных классов, разрешенных техническими регламентами. Это может включать эмульгаторы, улучшители муки, консерванты и другие компоненты, способствующие продлению срока годности и улучшению технологических свойств теста.
