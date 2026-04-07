Трамп попрощался с НАТО после реакции альянса на желание США получить Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически распрощался с НАТО после того, как альянс отреагировал отказом на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», - заявил Трамп, комментируя отношения с союзниками.

После этой реплики президент резко прервал общение с журналистами, попрощался и покинул брифинг-рум под непрекращающиеся вопросы прессы.

До инцидента с Гренландией Трамп также выразил недовольство позицией НАТО в контексте предполагаемой операции США против Ирана. По его словам, отказ альянса оказать помощь стал «несмываемым пятном» на репутации организации.

«Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что Североатлантический альянс сегодня представляет собой «бумажного тигра», которого Россия не воспринимает как реальную силу.

Заявление президента стало продолжением дискуссии о будущем американского участия в НАТО. На прошлой неделе Трамп уже отмечал, что всерьез рассматривает возможность выхода США из военного блока.

Госсекретарь Марко Рубио, комментируя ситуацию, указал, что Вашингтону необходимо переосмыслить значение альянса для национальных интересов после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперты отмечают, что риторика Трампа создает дополнительную напряженность в отношениях с европейскими партнерами и может повлиять на координацию действий в рамках коллективной обороны. Официальная реакция НАТО на последние заявления пока не последовала.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Вопрос о возможной передаче контроля над островом поднимался Вашингтоном ранее, однако Копенгаген неоднократно подчеркивал, что суверенитет над территорией не подлежит обсуждению.

Позиция НАТО по данному вопросу строится на уважении к территориальной целостности государств-членов альянса, к которым относится Дания.