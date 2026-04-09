Большинство россиян нуждаются в доходе свыше 75 тыс. рублей в месяц для комфортной пенсии

Большинству россиян — 71% опрошенных — для комфортной жизни после завершения карьеры необходим ежемесячный доход свыше 75 тыс. рублей. Такие данные приведены в исследовании, проведенном СберНПФ и медиахолдингом Rambler&Co в апреле 2026 года. В опросе приняли участие 16 тыс. интернет-пользователей по всей стране.

Еще почти четверть респондентов (24%) готовы довольствоваться суммой от 50 тыс. до 75 тыс. рублей в месяц. Лишь 5% участников исследования указали, что им было бы достаточно 25–50 тыс. рублей ежемесячно.

По данным Социального фонда России, на 1 января 2026 года средний размер страховой пенсии по старости составлял 27 202 рубля. Это существенно ниже уровня, который большинство опрошенных считают необходимым для поддержания привычного качества жизни после выхода на заслуженный отдых.

При этом, несмотря на высокие запросы к будущему доходу, свыше половины респондентов (57%) рассчитывают после завершения карьеры жить преимущественно на пенсию от государства. Такой подход создает очевидный дисбаланс между ожиданиями и фактическими возможностями государственной пенсионной системы.

Полученные данные подчеркивают важность формирования дополнительных источников дохода к пенсии. Эксперты рекомендуют рассматривать программы негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочные инвестиционные инструменты и иные способы накопления средств для обеспечения финансовой устойчивости в пожилом возрасте.

Исследование также указывает на необходимость повышения финансовой грамотности населения: понимание механизмов формирования пенсии и возможностей частного пенсионного планирования помогает снизить риски недостаточного дохода в будущем.

Источник: РБК Инвестиции, исследование СберНПФ и Rambler&Co, апрель 2026 г.