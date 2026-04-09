Великолукскому мясокомбинату угрожает банкротство

Юридическая фирма «Армалекс» 3 апреля 2026 года официально уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом одного из крупных российских мясопереработчиков - ОАО «Великолукский мясокомбинат». Соответствующее сообщение опубликовано на портале Федресурс.

Основанием для инициирования процедуры банкротства служит непогашенная задолженность предприятия, подтвержденная решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Размер требований «Армалекс» составляет 258,5 млн рублей.

Позиция руководства мясокомбината

Генеральный директор Великолукского мясокомбината Ольга Кузьмина прокомментировала ситуацию, отметив, что в основе претензий лежат двусмысленные толкования условий соглашения, которые, по ее мнению, противоречат действительной воле сторон, заключавших договор.

Кузьмина заявила, что юрфирма «Армалекс» через цепочку посредников приобрела права требования, которые, с точки зрения руководства предприятия, не имеют законных оснований. По ее словам, публикация сообщения о намерении подать заявление о банкротстве является попыткой оказать давление на компанию в преддверии рассмотрения дела в кассационной инстанции.

Правовая оценка ситуации

В «Армалекс» отвергают обвинения в недобросовестных действиях. Представители юрфирмы характеризуют конфликт как обычный коммерческий спор, который ведется исключительно в рамках действующего законодательства. По их мнению, все процедуры инициированы на законных основаниях и направлены на защиту имущественных интересов кредитора.

Эксперты отмечают, что подобные корпоративные споры с использованием института банкротства становятся все более распространенным инструментом в практике разрешения конфликтов между контрагентами. При этом исход дела во многом будет зависеть от того, как суд оценит законность перехода прав требования и обоснованность заявленной задолженности.

Что впереди

Следующим этапом станет рассмотрение заявления о банкротстве в арбитражном суде. Параллельно продолжится разбирательство в кассационной инстанции по основному спору. От исхода этих процессов зависит не только финансовая стабильность Великолукского мясокомбината, но и прецедентное значение дела для практики взыскания долгов через процедуры несостоятельности.

Источник: материалы «Армалекс», сообщения Федресурса, комментарии сторон для «Коммерсанта», апрель 2026 г.