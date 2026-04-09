ВТБ и Wildberries обсуждают возможную интеграцию

По информации источников РБК, в настоящее время ведутся дискуссии о возможной интеграции банка ВТБ и маркетплейса Wildberries (RWB). При этом окончательное решение пока не принято: стороны не достигли согласия по оценке активов и потенциальной схеме владения объединенной структурой.

Катализатором переговоров стал конфликт между кредитными организациями и маркетплейсами, обострившийся в конце 2025 года. Банки настаивали на ограничении скидок, которые покупатели получают при оплате товаров картами, выпущенными совместно с маркетплейсами. Государство поставило задачу найти компромисс, и потенциальная сделка между ВТБ и RWB могла бы стать одним из вариантов его достижения.

9 апреля 2026 года в 11:26 мск в компании RWB (Wildberries) официально заявили через Frank Media, что информация о «якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности. Тем не менее, источники продолжают обсуждать возможные сценарии взаимодействия, что указывает на сохранение интереса к теме со стороны участников рынка.

Среди рассматриваемых вариантов - выход части акционеров RWB из группы, однако пока не определено, кто именно оплатит выкуп их долей. Собеседник РБК подчеркивает, что процесс не будет быстрым: «все будет происходить не завтра и не послезавтра». При этом часть государственного пакета акций ВТБ рассматривается как «инвестиционный ресурс». После конвертации привилегированных акций доля государства в капитале банка составит 74,45%.

Эксперты выделяют два основных сценария использования госпакета в потенциальной сделке:

Проведение ВТБ дополнительной эмиссии акций с целью снижения доли государства до контрольного уровня (50% плюс одна акция). Преимущество подхода - привлечение средств для покупки доли в RWB. Недостатки - репутационные риски, поскольку инвесторы негативно реагируют на новости о допэмиссиях, особенно после аналогичной процедуры осенью 2025 года. Кроме того, с 2027 года Банк России ужесточает регулирование вложений кредитных организаций в непрофильные активы, что увеличивает капитальную нагрузку и снижает привлекательность таких инвестиций.

Использование части госпакета акций ВТБ, превышающей контрольный уровень, для оплаты доли в маркетплейсе. В этом случае акционеры Wildberries могут стать новыми миноритарными участниками капитала государственного банка.

Реализация любого из сценариев сопряжена с рядом вызовов. Ужесточение требований ЦБ к капиталу банков при инвестировании в непрофильные активы с 2027 года создает дополнительные ограничения. Кроме того, репутационные последствия допэмиссий и необходимость согласования интересов множества стейкхолдеров могут замедлить процесс.

Аналитики отмечают, что даже если переговоры продолжатся, их результат будет зависеть не только от коммерческих условий, но и от позиции регуляторов и общей конъюнктуры финансового рынка.

Источник: РБК, сообщения источников, комментарии представителей RWB для Frank Media, апрель 2026 г.