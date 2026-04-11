«Артемида-2» успешно вернулась на землю!

Капсула «Орион» с экипажем «Артемида-2» совершила успешное приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего, Калифорния, 10 апреля 2026 года в 20:07 по восточному времени США. Это событие стало кульминацией 10-дневной миссии, в ходе которой четыре астронавта впервые за более чем 50 лет облетели Луну на пилотируемом корабле.

Отделение служебного модуля и подготовка капсулы к входу в атмосферу;

Прохождение теплозащитным экраном температур свыше 1650 °C;

Раскрытие парашютной системы для замедления спуска;

Точное приводнение в расчётной зоне с последующей эвакуацией экипажа силами ВМС США.

Экипаж и задачи миссии:

Рид Уайзмен (командир, NASA);

Виктор Гловер (пилот, NASA);

Кристина Кок (специалист миссии, NASA);

Джереми Хансен (специалист миссии, Канадское космическое агентство)

Основной целью миссии стала проверка систем жизнеобеспечения корабля «Орион» в условиях глубокого космоса с людьми на борту, а также отработка навигации, связи и процедур возвращения

Полученные данные станут фундаментом для следующей миссии — «Артемида-3», в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны.

Значение для программы «Артемида» и будущего космических исследований

Успешное завершение «Артемида-2» подтверждает работоспособность ключевых элементов архитектуры NASA: ракеты-носителя SLS, корабля «Орион» и наземной инфраструктуры. Это важный шаг к созданию устойчивого присутствия человека на Луне и подготовке к пилотируемым миссиям на Марс.

Как отметили в NASA, миссия также продемонстрировала эффективность международного сотрудничества: участие Канадского космического агентства заложило основу для дальнейшего расширения партнёрства в рамках программы.