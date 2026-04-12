В Московском планетарии прошла премьера спектакля «Небо Гагарина»

В Московском планетарии состоялась премьера музыкально-поэтической постановки «Небо Гагарина», приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос. Главную роль в спектакле исполнила народная артистка России Ирина Пегова.

Зрители Большого Звёздного зала стали свидетелями уникального действа: с помощью оптоволоконного проектора «Универсариум М9» на куполе воссоздали точную картину звёздного неба, которую наблюдал Юрий Гагарин из иллюминатора корабля «Восток-1» 12 апреля 1961 года.

Цифровую проекцию полёта, основанную на воспоминаниях космонавта и архивной хронике, разработали специалисты киностудии планетария. Они смоделировали старт ракеты, отделение ступеней, интерьер корабля с приборной панелью и виды Земли с орбиты. В спектакле также звучат подлинные записи переговоров Гагарина с Центром управления полётами и цитаты его современников.

Ирина Пегова, исполнительница главной роли, отметила, что её образ вобрал в себя черты самого космонавта, его матери и стороннего наблюдателя-рассказчика. В спектакле звучат стихи Роберта Рождественского, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого и Константина Симонова в сопровождении живой музыки вокально-инструментальной группы «Безнот» и Детского хора Академии «Утренняя звезда».

«Это не просто музыкально-поэтический спектакль, — поделилась Пегова. — Это тот самый неповторимый планетарного масштаба миг, когда человечество впервые взглянуло на Землю из космоса».

Режиссёр-постановщик Александр Нестеров назвал Гагарина символом страны и выразил надежду, что спектакль поможет зрителям прочувствовать атмосферу гордости, которую испытывал советский народ в 1960-е годы. Продюсер Ирина Мельникова отметила, что идея постановки родилась именно в планетарии, где в своё время проходили обучение астронавигации первые космонавты СССР.

Спектакль открывается словами Гагарина, написанными им после возвращения на Землю: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её».

Следующий показ «Неба Гагарина» запланирован на 29 мая. Билеты на спектакль доступны в кассах и на официальном сайте Московского планетария.