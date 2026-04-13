Участники фестиваля «Эхо Единства» 2026: Ася Зыкова, URSUL + «Öлöтÿ»

Уже в мае Уфа примет мультижанровый фестиваль «Эхо Единства», посвящённый традиционной музыке народов России. Организаторы подготовили для зрителей насыщенную программу: от современных сценических решений с впечатляющими визуальными и звуковыми эффектами до выступлений признанных мастеров этнической сцены.

В программе - исполнители и коллективы, работающие в разных направлениях фолк-музыки: от аутентичных народных напевов до адаптированных хитов, завоевавших популярность в последние годы.

Ожидается, что на сцене фестиваля выступит одна из ярких представительниц современного поп-фолка – Ася Зыкова. Исполнительница (а по совместительству и автор песен) родом из Барнаула, что нашло отражение в ее творчестве. Ее произведение «Благо» является новой версией народной алтайской песни «Благопожелание». Трек был записан с участием Урсула Очурдяпова и ансамбля «Öлöтÿ», а в съемках клипа участвовали не только сами артисты, но и простые жители Алтайского края.

Урсул Очурдяпов или URSUL – это молодой певец, исполнитель алтайских песен. В своей музыке артист сочетает народные мотивы Алтая с элементами поп, рок и инди-фолка. Талант музыканта уже отмечен высокими достижениями – в прошлом году он вошел в число победителей Всероссийского фестиваля «Россия – это мы», заняв первое место в номинации «Молодые сердца».

Народный ансамбль «Öлöтÿ» существует с 2006 года. Название творческого коллектива происходит от села Улита в Онгудайском районе – именно здесь живут и трудятся его постоянные участницы. Несмотря на разные профессии, всех их объединяет любовь к искусству и родной земле. На протяжении многих лет ансамбль регулярно принимает участие в районных и республиканских конкурсах, выступает на праздниках и музыкальных мероприятиях в Башкирии.

Яркое этно-выступление Аси Зыковой, URSUL и «Öлöтÿ» продемонстрирует, насколько красиво может звучать объединение алтайского фольклора и рэпа с русским поп-фолком. И какие талантливые люди живут в разных уголках нашей большой страны.

Организаторы задумали «Эхо Единства» не просто как концерт, а как масштабное народное шоу. Центральным элементом сцены станет образ чаши - символ, который во многих культурах олицетворяет гостеприимство, достаток и духовную близость.

По ходу выступления артистов чаша будет символически наполняться: живыми голосами исполнителей, мелодиями, аплодисментами и эмоциями зрителей. Финал мероприятия объединит все эти составляющие в единое звучание - метафору культурного многообразия и единства страны.

Каждый, кто решит посетить это атмосферное шоу, сможет сполна насладиться хорошей этнической музыкой и проникнуться ее уникальной историей, почувствовать безграничную гордость за столь богатую и разнообразную культуру нашей многонациональной страны, а также за ее людей, бесконечно и преданно любящих свои родные земли.

«Эхо Единства» обещает стать одним из самых заметных событий в культурной афише Уфы 2026 года. Вход на концерт свободный, однако для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия. Рекомендуем оформить заявку заранее, чтобы гарантированно получить билет и стать частью яркого шоу, наполненного позитивом, музыкой и ощущением подлинного единства со всеми народами России.

