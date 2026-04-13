Азиатские мессенджеры нарастили аудиторию в России на 60% после ограничений Telegram

После замедления и частичной блокировки мессенджера Telegram в России аудитория азиатских платформ для обмена сообщениями продемонстрировала резкий рост. Согласно данным МТС AdTech, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», в марте средняя прибавка пользователей составила почти 60%.

В целом спрос на альтернативные коммуникационные сервисы среди россиян в первом квартале 2026 года увеличился на 50%. Исследование базируется на анализе больших данных и мобильного трафика оператора МТС.

Турецкий мессенджер BiP показал наибольший прирост среди иностранных азиатских платформ: месячная активная аудитория (MAU) сервиса в России увеличилась на 105%, достигнув 1,68 млн уникальных пользователей.

Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце занял второе место в рейтинге социальных сетей App Store, нарастил MAU на 82% — до 436,4 тыс. пользователей.

Китайский суперапп WeChat также укрепил позиции на российском рынке: рост аудитории за март составил 15%, общий показатель достиг 1,15 млн пользователей.

Самым быстрорастущим мессенджером в России стал отечественный форк Telegram — приложение Telega. Его аудитория увеличилась на 160%, достигнув почти 7,5 млн активных пользователей в месяц.

Однако 9 апреля 2026 года стало известно, что приложение было удалено из магазина App Store. Кроме того, в конце марта официальный Telegram начал маркировать профили, использующие сторонние клиенты или «зеркала», сославшись на снижение уровня защиты переписок с такими аккаунтами.

Несмотря на ограничения, аудитория самого Telegram в первом квартале 2026 года снизилась незначительно — на 1,5% по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Мессенджер сохранил статус лидера среди коммуникационных платформ в России с месячной активной аудиторией в 102 млн пользователей.

Рост популярности азиатских мессенджеров фиксируют и другие участники телеком-рынка. В операторе Т2 отмечают, что основной приток пользователей в WeChat пришёлся на середину января — февраль 2026 года: ежедневная аудитория площадки выросла за этот период на 67%, достигнув 50 тыс. пользователей, и удерживается на этом уровне.

При этом в Т2 уточняют, что регистрация в WeChat остаётся сложной для российских пользователей из-за проблем с получением СМС-подтверждений из Китая, что может сдерживать дальнейший рост платформы.

Аналитики рынка отмечают, что текущая динамика отражает адаптацию пользователей к изменяющимся условиям цифрового пространства. Рост интереса к азиатским платформам может сохраниться, если ограничения на использование привычных сервисов продолжатся.

В то же время эксперты указывают на барьеры для массового перехода: языковая локализация, особенности интерфейса, сложности с регистрацией и интеграцией с российскими сервисами. Успех альтернативных мессенджеров будет зависеть от их готовности инвестировать в адаптацию продукта под потребности российской аудитории.