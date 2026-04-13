Два образования, один характер: интервью с GERDA о дисциплине и честном выборе

GERDA училась параллельно: актерский факультет (дневное) и юриспруденция (заочное). Мы поговорили о мотивации, внутренней планке и о том, почему это дало ей “стержень” в творчестве.

— Юля, два образования одновременно — это звучит как жизнь на максималках. Зачем тебе это было нужно?

— У меня всегда было ощущение ответственности. Плюс желание закрыть сразу несколько задач: и творческую, и “практичную”. Это не про идеальность. Это про то, что мне важно стоять на своих ногах.

— Что сложнее: театральный вуз или юриспруденция?

— Сложно было совмещать. Творческая специальность — это эмоциональная отдача и режим. Юриспруденция — структура, логика, объём. Но в этом сочетании есть сила: ты учишься и чувствовать, и думать.

— Как актёрское образование помогает в музыке?

— Песня — это история. И когда ты поёшь, ты не “исполняешь”, ты проживаешь.

— А юриспруденция? Как она вообще может быть связана с музыкой?

— Она дала мне характер: системность, границы, уважение к договорённостям. Музыка — это тоже работа. И если относиться к ней как к “настроению”, ничего не будет.

— Что ты поняла про дисциплину?

— Дисциплина — это не жесткость. Это забота о себе и о своей мечте. Когда ты делаешь регулярно — появляется результат, который со стороны выглядит как “везение”.

— Какой вывод ты бы оставила читателю, который разрывается между “мечтой” и “нужно”?

— Можно жить не только “нужно”. Но и мечту придётся поставить в расписание. Иначе её всегда будет теснить жизнь.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.