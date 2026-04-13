Два образования, один характер: интервью с GERDA о дисциплине и честном выборе

GERDA училась параллельно: актерский факультет (дневное) и юриспруденция (заочное). Мы поговорили о мотивации, внутренней планке и о том, почему это дало ей “стержень” в творчестве.
— Юля, два образования одновременно — это звучит как жизнь на максималках. Зачем тебе это было нужно?
— У меня всегда было ощущение ответственности. Плюс желание закрыть сразу несколько задач: и творческую, и “практичную”. Это не про идеальность. Это про то, что мне важно стоять на своих ногах.
— Что сложнее: театральный вуз или юриспруденция?
— Сложно было совмещать. Творческая специальность — это эмоциональная отдача и режим. Юриспруденция — структура, логика, объём. Но в этом сочетании есть сила: ты учишься и чувствовать, и думать.
— Как актёрское образование помогает в музыке?
— Песня — это история. И когда ты поёшь, ты не “исполняешь”, ты проживаешь.
— А юриспруденция? Как она вообще может быть связана с музыкой?
— Она дала мне характер: системность, границы, уважение к договорённостям. Музыка — это тоже работа. И если относиться к ней как к “настроению”, ничего не будет.
— Что ты поняла про дисциплину?
— Дисциплина — это не жесткость. Это забота о себе и о своей мечте. Когда ты делаешь регулярно — появляется результат, который со стороны выглядит как “везение”.
— Какой вывод ты бы оставила читателю, который разрывается между “мечтой” и “нужно”?
— Можно жить не только “нужно”. Но и мечту придётся поставить в расписание. Иначе её всегда будет теснить жизнь.
Послушать треки GERDA в ВК МУЗЫКА
Послушать треки GERDA в ЯНДЕКС МУЗЫКА
Личная страница GERDA (*)
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»