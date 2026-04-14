В Кремле рассказали, когда будет полностью восстановлена работа интернета

Работа интернета на территории Российской Федерации будет полностью нормализована сразу после того, как отпадёт необходимость в действующих ограничениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для представителей СМИ.
«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в текущих условиях соображения национальной безопасности диктуют необходимость применения определённых ограничительных мер в цифровом пространстве. По его словам, данные решения носят временный характер и направлены на защиту информационных инфраструктур и граждан от внешних угроз.
Представитель администрации президента добавил, что большинство россиян с пониманием относятся к вынужденным ограничениям, осознавая их временный характер и обоснованность в контексте обеспечения стабильности и безопасности страны.
Кремль не назвал конкретных сроков отмены ограничений, однако дал понять, что мониторинг ситуации ведётся в постоянном режиме. Как только экспертные ведомства констатируют снижение уровня угроз, соответствующие меры будут оперативно скорректированы или отменены.
Власти продолжают работу над обеспечением баланса между безопасностью цифрового пространства и удобством для пользователей, отмечая важность обоих аспектов для долгосрочного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры России.
