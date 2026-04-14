Почти половина молодых россиян откладывает деньги на будущее

Почти половина молодых россиян в возрасте от 18 до 30 лет целенаправленно откладывает деньги для формирования капитала на будущее. Такие данные приводит страховая компания «СберСтрахование жизни» в рамках исследования, с результатами которого ознакомились «РБК Инвестиции».

Доля граждан данной возрастной группы, систематически формирующих сбережения, составила 48,3%. Это свидетельствует о растущей финансовой грамотности и долгосрочном планировании среди молодого поколения в России.

Участники исследования, которые ведут работу по созданию личного капитала, направляют на эти цели в среднем 16% своего ежемесячного дохода. Такой подход позволяет им ставить амбициозные, но достижимые финансовые ориентиры.

Средняя целевая сумма накоплений, которую планируют сформировать молодые россияне за пятилетний период, составляет 4,7 млн рублей. Данная цифра отражает как стремление к финансовой независимости, так и реалистичную оценку собственных возможностей в контексте текущих экономических условий.

Эксперты отмечают, что на рост интереса молодежи к накоплениям влияют несколько ключевых факторов:

Повышение доступности финансовых инструментов и образовательных ресурсов;

Развитие цифровых сервисов для управления личными финансами;

Изменение потребительских установок в сторону осознанного потребления и долгосрочного планирования;

Экономическая нестабильность, стимулирующая формирование «финансовой подушки безопасности».

«СберСтрахование жизни» подчеркивает, что полученные данные могут стать основой для разработки новых продуктов, ориентированных на молодую аудиторию, включая гибкие программы накопительного страхования и инвестиционные решения с низким порогом входа.

Результаты исследования указывают на позитивную динамику в формировании финансовой культуры среди россиян молодого возраста. При сохранении текущих трендов и поддержке со стороны финансовых институтов доля граждан, систематически откладывающих средства, может продолжить рост.

Вместе с тем эксперты рекомендуют уделять внимание не только объему накоплений, но и их диверсификации, а также повышению знаний в области управления личными финансами для достижения поставленных целей с минимальными рисками.