Госдума приняла поправки, смягчающие налоговую реформу для ИП и малого бизнеса

Государственная Дума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, направленных на смягчение последствий налоговой реформы для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе.

Документ (законопроект №1110069-8) был представлен накануне на заседании комитета Госдумы по бюджету заместителем министра финансов Алексеем Сазановым. Поправки призваны устранить административные барьеры для предпринимателей, которые в силу объективных причин не смогли своевременно оформить переход на альтернативные налоговые режимы.

Согласно принятым изменениям, до 1 июня 2026 года продлевается срок подачи уведомления о переходе на УСН для индивидуальных предпринимателей, утративших с 1 января 2026 года право на применение патентной системы налогообложения.

По общему правилу, уведомление о переходе с патента на УСН должно подаваться до 31 декабря года, предшествующего переходу. Однако ряд предпринимателей, применявших патент в декабре 2025 года и чей доход за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, автоматически утратили право на патент с 1 января 2026 года и физически не успели подать уведомление в установленный законодательством срок.

«Это продление до 1 июня 2026 года срока подачи уведомления о переходе на УСН с начала 2026 года для тех предпринимателей, которые с 1 января утратили возможность применять патентную систему налогообложения, чтобы у них было такое право. То есть они могут подать соответствующее уведомление до 1 июня», — пояснял ранее Алексей Сазанов. При этом переход на УСН считается совершенным с 1 января 2026 года, что исключает возникновение пробелов в налоговом статусе предпринимателя.

Помимо продления сроков подачи уведомлений, поправки предоставляют дополнительные возможности для корректировки налоговых параметров. Индивидуальные предприниматели, утратившие право на патент, а также те, кто в декабре 2025 года совмещал патентную систему и УСН, смогут до 1 июня 2026 года изменить объект налогообложения по упрощенной системе.

Речь идет о праве выбора между двумя вариантами расчета налоговой базы: «доходы» или «доходы минус расходы». По общему правилу, такое решение также должно приниматься до 31 декабря предшествующего года. Новая норма позволяет предпринимателям более гибко подойти к выбору оптимальной налоговой модели с учетом фактических финансовых результатов и перспектив развития бизнеса.