Ростех и МАИ запустили обучение для разработчиков беспилотных систем

Госкорпорация Ростех совместно с Московским авиационным институтом начинает подготовку специалистов по созданию беспилотных авиационных систем в рамках трека «Крылья Ростеха». Потребность корпорации — 700 инженеров на ближайшие пять лет.

Госкорпорация Ростех усиливает работу по подготовке инженерных кадров, специализирующихся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем. Потребность организаций корпорации на ближайшую перспективу составляет порядка 700 инженеров. С 2026 года подготовка специалистов с углубленными компетенциями в области аэродинамики, электродвижения, радиосвязи, автоматизированных систем управления и искусственного интеллекта будет организована на базе Московского авиационного института в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха».

Инициатива создания нового профиля подготовки обсуждалась в ходе заседания Калужского регионального отделения Союза машиностроителей России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума «Беспилотная эволюция. Бесшовный космос», также состоявшегося в Калуге.

Беспилотные авиационные системы признаны одним из стратегических направлений технологического развития Российской Федерации и входят в Стратегию развития Госкорпорации Ростех до 2036 года. В структуре корпорации данной тематикой занимаются холдинги «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Вертолеты России», «Швабе», концерны КРЭТ и «Калашников», а также Объединенная авиастроительная корпорация.

Предприятия Ростеха ведут разработку беспилотных комплексов различных классов и назначений, производят оптико-электронные системы, узлы и компоненты для БПЛА, радиолокационные станции, а также средства противодействия беспилотным аппаратам.

«Технологии в области БАС постоянно эволюционируют. Тактика применения и средства защиты, актуальные полгода назад, сегодня могут оказаться неэффективными. В этой связи нам необходимо готовить инженеров высокого уровня, способных видеть тренды, мыслить на опережение, успешно решать сложные технические задачи и быстро преодолевать дистанцию от НИОКР до серийного изготовления. Потребность организаций Ростеха в специалистах по беспилотным системам на горизонте пяти лет составляет порядка 700 человек, которых ждут в 13 холдингах Корпорации. В этом году в рамках образовательно-профессионального трека Корпорации „Крылья Ростеха“ на базе МАИ будет проведен первый набор на отдельный профиль подготовки инженеров по БАС. По мере развития данного направления запрос на соответствующие специальности будет расти», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Обучение по новому профилю будет вестись по программе, сформированной с учетом конкретных требований предприятий-работодателей. Студенты с первого курса трудоустраиваются на производственные площадки корпорации, что позволяет им к моменту получения диплома детально изучить специфику реального производства и технологические процессы.

Выпускники программы получат возможность продолжить профессиональное развитие в Передовых инженерных школах МАИ, РГАТУ и РТУ МИРЭА, которые функционируют в интересах Ростеха в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Такой подход обеспечивает непрерывность образовательной траектории и способствует формированию кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей промышленности.