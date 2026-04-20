Германия начинает приватизацию бывшего подразделения «Газпрома»

Правительство Германии намерено начать процесс приватизации немецкого подразделения «Газпрома», которое было национализировано в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор компании Эгберт Леге в интервью изданию Financial Times.

Компания Securing Energy for Europe (SEFE), ранее известная как Gazprom Germania, планирует привлечь от 1,5 до 2 миллиардов евро за счет увеличения капитала. Эти средства будут направлены на расширение бизнеса, связанного с управлением инфраструктурными активами в сфере энергетики.

Согласно правилам Европейского союза, немецкое правительство обязано сократить свою долю в компании до 25% к 2028 году. Как отметил Эгберт Леге, дополнительный импульс планам по приватизации придала эскалация ближневосточного конфликта, которая актуализировала вопросы энергетической безопасности и необходимости диверсификации активов.

В настоящее время государство рассматривает различные варианты выхода из капитала компании, включая продажу акций стратегическим инвесторам, первичное публичное размещение (IPO) и иные механизмы.

Генеральный директор SEFE также подчеркнул, что компания не планирует разделение своих активов в рамках предстоящей реструктуризации. При этом правительство Германии обсуждает возможность объединения SEFE с импортером газа Uniper, который также был национализирован в 2022 году.

«Однако сейчас я исхожу из предположения, что процесс приватизации SEFE будет автономным», — заявил Эгберт Леге, добавив, что компания сосредоточена на самостоятельном развитии и укреплении позиций на европейском энергорынке.

Эксперты отмечают, что успешная приватизация бывшего актива «Газпрома» станет важным тестом для немецкой энергетической политики и продемонстрирует способность Берлина адаптировать инфраструктурные активы к новым геополитическим реалиям. Ожидается, что детали плана приватизации будут представлены в течение ближайших месяцев после согласования с профильными ведомствами и европейскими регуляторами.