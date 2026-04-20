Крупные промышленные компании просят пятилетний мораторий на рост тарифов на электроэнергию

Крупнейшие российские промышленные компании, включая «Евраз» и «Русал», направили в правительство обращение с просьбой поручить Минэнерго приостановить работу над рядом инициатив в рамках законопроекта «О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики». Бизнес опасается, что предлагаемые изменения приведут к кратному росту нагрузки на промышленных потребителей.

Бизнес предупреждает о трехкратном росте затрат на передачу энергии

По оценке авторов обращения, реализация предложенных норм может привести к увеличению платы за услуги по передаче электроэнергии для промышленных предприятий более чем в три раза. В связи с этим компании просят премьер-министра Михаила Мишустина ввести пятилетний мораторий на любые изменения в регулировании, которые влекут за собой рост конечной цены электроэнергии для промышленности.

В письме подчеркивается, что сохранение предсказуемых условий тарифного регулирования критически важно для реализации долгосрочных инвестиционных программ и поддержания конкурентоспособности российской промышленности, особенно в условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения.

Обращение было направлено премьер-министру в начале апреля 2026 года. РБК ознакомился с текстом документа, подлинность которого подтвердили три источника, близких к обсуждению инициативы. По информации одного из собеседников, письмо уже передано в Минэнерго для проработки и подготовки позиции ведомства.

Представители промышленного сектора отмечают, что текущий этап обсуждения законопроекта не предусматривает достаточного учета интересов энергоемких производств. Компании настаивают на проведении дополнительных консультаций с участниками рынка перед принятием любых решений, способных повлиять на себестоимость продукции и инвестиционные планы.

В Минэнерго и аппарате правительства на момент публикации не предоставили официальных комментариев по существу обращения. Ожидается, что позиция ведомства будет сформирована в течение ближайших недель с учетом баланса интересов потребителей, сетевых компаний и генерации.