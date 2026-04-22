Госдума утвердила базовые правила оборота криптовалют в первом чтении

Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на комплексное регулирование рынка цифровых валют. Документ призван повысить прозрачность операций и обеспечить надежную защиту прав инвесторов в новой цифровой среде.

Как сообщает ТАСС, законопроект вводит в правовое поле ключевые понятия, включая «обращение цифровой валюты» и «организация обращения цифровых прав». Четко определен круг участников, допущенных к профессиональной деятельности на данном рынке.

Важным аспектом инициативы является признание цифровой валюты имуществом. При этом использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации запрещается, однако их применение во внешнеэкономической деятельности допускается.

Согласно тексту документа, к проведению операций с цифровыми валютами допускаются исключительно лицензированные участники: биржи, брокеры, доверительные управляющие и депозитарии. Все они будут работать под постоянным надзором Банка России, который получает расширенные полномочия по регулированию и контролю данной сферы.

Законопроект предусматривает дифференциацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Для последней категории устанавливаются ограничения на объем операций, что направлено на минимизацию финансовых рисков.

Одновременно документ создает упрощенный механизм доступа к рынку для участников экспериментального правового режима и действующих финансовых организаций, что позволит ускорить интеграцию легальных игроков в новую регуляторную среду.

Отдельным блоком в законопроекте регламентируется деятельность по майнингу. Она признается легальной при условии использования инфраструктуры, расположенной на территории Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил, что принятие закона выводит рынок цифровых активов из «серой зоны» и создает действенный механизм правовой защиты владельцев цифровых активов.

В случае окончательного принятия и подписания документ вступит в силу с 1 июля 2026 года.