На маркетплейсах выросла доля контрафактных игрушек из Китая

На российском рынке детских товаров продолжает расти доля контрафактной продукции. Если ранее основными распространителями подделок выступали локальные селлеры, то сейчас значительную часть такого трафика формируют продавцы из Китая. По итогам 2025 года число предпринимателей из КНР, торгующих на российских маркетплейсах контрафактными товарами для детей, выросло втрое.

Согласно данным платформы BrandSecurity, кратный рост зафиксирован именно в сегменте китайских продавцов. Эксперты связывают эту тенденцию с недостаточным регулированием ввоза подобной продукции на территорию России. Аналитики отмечают, что предприниматели из Китая стали основными продавцами контрафактных игрушек: их доля среди всех селлеров, предлагающих такую продукцию на Ozon, составляет 96%, на Wildberries — 37%.

Рост доли контрафакта подтверждают и в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ). Президент ассоциации Антонина Цицулина поясняет, что рынок подделок практически полностью сместился в онлайн-сегмент. Основная проблема сегодня связана с трансграничной торговлей и деятельностью неидентифицируемых продавцов, что затрудняет контроль качества и защиту прав потребителей.