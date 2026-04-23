АвтоВАЗ запустил сервис подписки на автомобили Lada

АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили Lada под названием «Lada Легко». Сервис позволяет пользоваться новым автомобилем без необходимости его покупки, оформляя подписку на фиксированный срок с ежемесячными платежами.

На старте программы в аренду доступна только одна модель — седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра, автоматической коробкой передач и в комплектации «Практик». В пресс-службе компании сообщили, что в дальнейшем линейка доступных автомобилей и вариантов оснащения будет расширяться.

Стоимость ежемесячного платежа за Lada Vesta составляет 43 990 рублей. Для клиентов, оставивших заявку в период с 23 по 30 апреля, действует специальная цена — 39 990 рублей в месяц. При оформлении договора клиент вносит возвратный депозит, равный трем ежемесячным платежам. Эта сумма возвращается по окончании срока действия подписки при соблюдении условий договора.

Процесс оформления полностью цифровизирован: заявка подается на официальном сайте АвтоВАЗа, после чего с клиентом связывается оператор для помощи в создании личного кабинета. В личном кабинете пользователь может выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции — на основе этих параметров формируется индивидуальный размер платежа. Полный цикл оформления занимает до двух недель.

Программа ориентирована на физических лиц и предусматривает заключение договора сроком на один год. В ближайшее время АвтоВАЗ планирует адаптировать условия подписки для корпоративных клиентов, в том числе для таксопарков и водителей такси.

В базовую стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и каско, плановое техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), круглосуточная помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение на базе официального дилерского центра. Дополнительно клиент может добавить в договор до двух водителей, которые также получат право управлять автомобилем в рамках подписки.

Запуск «Lada Легко» становится частью стратегии АвтоВАЗа по развитию новых форматов взаимодействия с клиентами и ответом на растущий спрос на гибкие модели владения автомобилем в условиях меняющегося рынка.