Кремль сообщит, какие мировые лидеры посетят Москву на День Победы

Кремль сообщит о составе иностранных делегаций и мировых лидерах, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы, в своевременном порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга для журналистов.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона обязательно проинформирует общественность о гостях, которые разделят радость празднования Победы. При этом Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно точного количества ожидаемых иностранных лидеров. Отвечая на вопрос о возможном присутствии 20 или 30 глав государств, он отметил, что не располагает подобными расчетами.

Ранее, в марте, пресс-секретарь президента уже пояснял, что список гостей парада будет обнародован после получения официальных подтверждений от самих участников. Он также добавил, что Москва рассчитывает принять на празднике представителей дружественных стран.

Подготовка к главному мероприятию 9 мая уже ведется в столице. 22 апреля на Красной площади начался монтаж трибун для зрителей и почетных гостей, а также установка праздничных декораций. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая.