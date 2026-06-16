В Москве полностью обновлён парк трамваев

Модернизация парка городского транспорта является важнейшей частью Стратегии развития Москвы. Недавно город завершил многолетний проект обновления подвижного состава трамваев. С 2017 года на линии вышли 464 трехсекционных трамвая «Витязь-Москва» и 140 односекционных вагонов «Львенок-Москва» - сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня по московским улицам курсируют более 600 трамваев нового поколения. Таким образом, комфорт поездок обеспечен для пассажиров всех 36 трамвайных маршрутов столицы. Новые модели создавались по заказу Правительства Москвы и разрабатывались специально для столичных улиц. Они полностью отечественные: производство было организовано в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.

Низкий уровень пола позволяет беспрепятственно заходить в салон пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным горожанам. Внутри обустроены просторные площадки для колясок и велосипедов. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, благодаря которой в салонах прохладно летом и тепло зимой, а также разъемами для зарядки гаджетов. Медиаэкраны не только сообщают о маршруте следования, но и транслируют актуальные городские новости.

Новый транспорт стал не только удобнее, но и вместительнее. «Витязь-Москва» перевозит до 170 пассажиров, а «Львенок-Москва» — до 110 пассажиров. Поэтому даже на самых популярных маршрутах в салонах обычно не тесно. Все «Львята» и часть «Витязей» — всего 120 трамваев — оснащены системой автономного хода и способны проехать более 4 километров без контактной сети.

Благодаря этой инновации удалось открыть два Московских трамвайных диаметра. Это первые в современной истории маршруты, которые связывают противоположные районы города, не загромождая при этом центральные улицы дополнительными проводами. На общем участке маршрутов Т1 и Т2 между станциями метро «Красносельская» и «Тульская» достигнут рекордный интервал движения — около трех минут, что по сути сопоставимо с интервалами в метрополитене.

Мэр Москвы Сергей Собянин