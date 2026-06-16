Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение международного суда по правам прибрежного государства в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива фактически означает признание суверенитета России в новых границах. По его словам, этот правовой прецедент имеет огромное значение для будущего страны.
Комментируя состоявшийся вердикт, Медведев разделил долгосрочные правовые перспективы и текущую геополитическую ситуацию. Он отметил, что с точки зрения сегодняшних реалий решение гаагской инстанции не играет практической роли, поскольку Украина, по его выражению, «понимает только язык силы».
Накануне стало известно, что Россия одержала победу в международном арбитраже в споре о правах прибрежного государства в указанных морских зонах. Арбитражный суд подтвердил законные права РФ, что стало первым случаем, когда международная судебная инстанция фактически исходила из российского суверенитета над новыми территориями при рассмотрении морских границ.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»