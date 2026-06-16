Российские фермеры нуждаются в обеспечении дизтопливом

Российские фермеры вновь подняли остро стоящий вопрос обеспечения сельскохозяйственных хозяйств дизельным топливом. Поводом для беспокойства аграриев стала стремительная динамика роста цен на горюче-смазочные материалы в разгар полевых работ.

По данным Санкт-Петербургской биржи, стоимость дизельного топлива на торгах с начала апреля текущего года выросла на 23%. 15 июня котировки достигли нового исторического максимума, составив 77 177 рублей за тонну. Предыдущий абсолютный рекорд стоимости солярки фиксировался осенью, в октябре 2025 года.

Основной скачок цен в этом году пришелся именно на июнь: только с начала текущего месяца биржевая котировка увеличилась на 16%. В годовом выражении стоимость дизтоплива выросла уже более чем на 30%, что создает серьезную финансовую нагрузку на аграрный сектор.

На внебиржевом рынке ситуация складывается несколько иначе, однако тренд на повышение также сохраняется. По данным торговой площадки, внебиржевая цена на дизельное топливо с апреля увеличилась на 6%, достигнув отметки в 68 699 рублей за тонну.