В Ханты-Мансийске состоится XVII Международный ИТ-Форум с участием стран БРИКС и ШОС

С 17 по 19 июня 2026 года в Ханты-Мансийске пройдет XVII Международный ИТ-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Организатором мероприятия выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Форум проходит при эгиде Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке федеральных министерств и ведомств. Центральной идеей мероприятия и темой главного пленарного заседания станет «Глобальное управление цифровой трансформацией».

Ежегодный форум традиционно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, научного и образовательного сообществ, дипломатов, политиков, а также ведущих российских и зарубежных экспертов. Сегодня это крупнейшая площадка для обсуждения вопросов цифровизации, обмена опытом и выработки совместных решений глобальных технологических вызовов.

Деловая программа Форума охватывает широкий спектр направлений цифровой трансформации. Среди ключевых тем — развитие искусственного интеллекта, ориентированного на благо человека, формирование проактивного государственного управления, обеспечение киберустойчивости и внедрение безопасных доверенных технологий. Особое внимание будет уделено подготовке кадров для цифровой экономики. Участники обсудят, как готовить специалистов нового типа, способных мыслить нестандартно в новых реалиях, а также развитие академической мобильности между образовательными организациями стран БРИКС и ШОС.

В фокусе внимания российских и международных экспертов окажутся вопросы внедрения беспилотных авиационных систем и создания бесшовного цифрового неба, цифровой трансформации нефтегазового сектора, технологического суверенитета и импортозамещения. Кроме того, будут затронуты темы применения цифровых технологий в здравоохранении, развития цифровых активов, экспорта IT-услуг, поддержки IT-стартапов и разработки компьютерных игр.

Отдельные треки Форума посвятят вопросам цифрового права и оборота данных, развитию умных городов и инфраструктуры для жизни, промышленной и сервисной робототехнике, а также совместным инициативам стран Глобального Юга в рамках БРИКС и ШОС.

Форум пройдет в гибридном формате, сочетающем очные мероприятия и возможности онлайн-подключения. Традиционно в рамках события состоятся VIII Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, IV Международная конференция «Цифровая трансформация отрасли образования. Образование без границ» и V Профориентационный форум для молодёжи «Юниор-ИТ – шаг к новым возможностям».

Гостей и участников ждут пленарное заседание с участием ключевых спикеров, тематические панельные дискуссии, лекции и мастер-классы. Также будут работать выставочная экспозиция технологических достижений, презентации новинок, нетворкинг-сессии для установления деловых контактов и обширная культурная программа.