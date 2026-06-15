Путин поздравил Трампа с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием, позвонив ему в Белый дом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, беседа лидеров двух стран носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа. Разговор стал важным сигналом к продолжению диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне.

Юрий Ушаков рассказал, что звонок носил неформальный и дружеский характер. Владимир Путин, по словам помощника президента, отдельно отметил бойцовские качества Дональда Трампа. Американский лидер был тронут поздравлением и обратил внимание на то, что президент России оказался первым из глав иностранных государств, кто позвонил с поздравлениями непосредственно в Белый дом. Подобный жест подчеркивает особый статус российско-американского диалога на современном этапе.

В ходе часовой беседы президенты также обсудили ключевые темы международной повестки и перспективы развития российско-американских отношений. Ушаков уточнил, что Путин и Трамп затронули тему возможных двусторонних контактов в ближайшем будущем. Помимо политических вопросов, российский лидер пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу, который предстоит провести в США. Эта тема придала разговору дополнительную теплоту и коснулась сферы международного спортивного сотрудничества.

В ходе разговора Дональд Трамп передал Владимиру Путину привет от своей супруги Мелании. В свою очередь, президент России выразил наилучшие пожелания первой леди США, особо оценив её роль в процессе воссоединения российских и украинских детей с их семьями. Это внимание к гуманитарной теме стало заметной частью личной беседы лидеров. В этот же день с поздравлениями к Дональду Трампу обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, также поздравивший американского лидера с днем рождения.