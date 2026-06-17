Действующий председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла решение не добиваться переизбрания на третий срок. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Информацию о планах 67-летней фон дер Ляйен обнародовал руководитель ее кабинета Бьорн Зайберт. По данным собеседников издания, это заявление прозвучало во время частного ужина с высокопоставленными европейскими чиновниками и было призвано развеять опасения относительно возможной централизации власти в руках действующего главы Еврокомиссии.

Решение фон дер Ляйен объявить о своем уходе на фоне растущей критики в Брюсселе. Накануне испанское издание El Pais сообщило, что в дипломатических кругах ЕС усиливается недовольство как работой главы европейской дипломатии Каи Каллас, так и действиями самой фон дер Ляйен.

По данным издания, некоторые европейские дипломаты иронично сравнивают ситуацию в институтах ЕС с «Игрой престолов», отмечая разгорающуюся в Брюсселе борьбу за контроль над внешнеполитическим курсом Евросоюза.

Источники указывают на конкретные претензии к обоим высокопоставленным чиновникам. Каю Каллас обвиняют в чрезмерной зацикленности на российской тематике при недостаточном внимании к ситуации на Ближнем Востоке. В то же время часть европейских чиновников критикует Урсулу фон дер Ляйен за «ненасытное» стремление расширять свое влияние на внешнюю политику ЕС, что выходит за рамки традиционных полномочий председателя Еврокомиссии.