В Евросоюзе задумались о спасении армянского экспорта

Европейский союз рассматривает возможность оказания экономической поддержки Армении. В Брюсселе готовят пакет мер, предполагающий снижение экспортных пошлин на армянскую сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Соответствующую информацию распространило издание Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По данным собеседников издания, конкретные предложения могут быть вынесены на обсуждение уже в ближайшие недели. Инициатива охватит значительную часть из почти двух десятков товарных категорий, в отношении которых ранее были введены временные ограничения со стороны России. Совокупный объем армянского экспорта в данном сегменте оценивается примерно в 420 миллионов евро ежегодно. При этом подчеркивается, что для реализации плана потребуется получить одобрение Европарламента и большинства государств-членов блока.

Продвижение инициативы сталкивается с рядом объективных сложностей. В частности, армянский коньяк, традиционно являющийся одной из ключевых статей экспорта, создает определенные трения в европейских коридорах власти из-за необходимости учитывать интересы французских производителей. Дополнительной проблемой выступает логистика: доставка скоропортящихся товаров существенно осложняется тем, что Армения не имеет выхода к морю.

Необходимость поиска новых рынков и мер поддержки продиктована недавними шагами российских регуляторов. С 30 мая в России действуют временные ограничения на поставки из Армении целого ряда свежих овощей и ягод. Под запрет попали томаты, огурцы, перец, зеленые культуры и клубника. В начале июня Россельхознадзор расширил список, ограничив ввоз косточковых плодов и винограда, в число которых вошли черешня, абрикосы, сливы, персики и вишня.