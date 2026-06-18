«Иди в мой город» и «Мой Париж» - география чувств в музыке «Виражи Алвисио»

Города играют в творчестве «Виражи Алвисио» особую роль. Это не просто декорации, а полноценные персонажи песен. Париж, Рим, Прага, ночные улицы, мокрая брусчатка и жёлтые фонари — через эти образы проект рассказывает истории о любви, одиночестве и внутренних поворотах судьбы. Не случайно в ответе на вопрос о концертном сет-листе участники называют песню «Иди в мой город» идеальной точкой входа в их мир.

«Иди в мой город» — это приглашение, которое звучит как внутренний монолог. В нём слышна лёгкая тревога, дорога, узнавание себя в городских пейзажах. Это песня-дверь, открывающая слушателю пространство проекта. В ней нет громких заявлений, но есть атмосфера, которая сразу задаёт тон: здесь будут говорить о том, что обычно остаётся внутри.

Особое место занимает «Мой Париж» — композиция, которую авторы считают идеальной для ночного эфира. В ней есть именно то вечернее состояние, которое невозможно передать словами: город затихает, огни отражаются в стекле, а человек остаётся один на один со своими мыслями. Это не песня для шума — это песня для дороги, ночного радио, позднего такси или момента, когда хочется просто смотреть в окно и вспоминать. Именно такие треки создают проекту репутацию музыки «для внутреннего состояния».

В начале июля 2026 года география проекта расширится кардинально: на всех мировых музыкальных платформах выйдут сразу шесть песен «Виражи Алвисио». Среди них — как новые сольные работы, так и дуэтные композиции с певицей Лорой Вионь. Её голос, прозрачный и глубокий, идеально ложится в атмосферу ночного города, которую проект создаёт в своих песнях. Участие Лоры Вионь добавляет релизу особую европейскую ноту и подчёркивает интернациональный характер проекта.

Работа над материалом строится не по конвейерному принципу. Музыкальный и вокальный материал создаётся живьём, в разных странах Европы, а затем проходит студийную доработку. Такой подход позволяет сохранить живую энергетику и избежать стерильности, которая часто убивает эмоцию в современной поп-музыке. Проект не торопится называть свои песни полноценной концертной программой, но направление уже понятно: городские баллады, европейский шансон, ночная эстетика и песни о внутренних поворотах судьбы. Слова почти всех песен в проекте «Виражи Алвисио» написаны Максом Хоризо, а музыка от Andreas Zayanakys.

Участники проекта признаются, что пока их материал — это скорее набор синглов, каждый из которых имеет своё настроение и историю. Однако из этих песен постепенно складывается единый мир. Шесть песен, которые увидят свет в июле, — это не просто сборник, а полноценная музыкальная картина, где каждая композиция занимает своё место. Возможно, позже они сложатся в цифровой альбом — как главы одной истории. Но сейчас проекту «Виражи Алвисио» ближе формат последовательных музыкальных картин, каждая из которых живёт своей жизнью.

Видео песен проекта «Виражи Алвисио» доступны по ссылке https://youtube.com/channel/UCyUBQ8vDIOMJ3U1xvOq108Q

Максим Уваров