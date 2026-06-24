Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 050

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опустилась ниже отметки в 4 тысячи долларов за тройскую унцию. Как следует из данных торговой площадки, подобное снижение зафиксировано впервые с 18 ноября 2025 года.

По состоянию на 16:00 по московскому времени цена драгметалла снижалась на 3,72 процента, опускаясь до 3 995 долларов за унцию. Спустя несколько минут, к 16:11 мск, падение котировок ускорилось, и стоимость фьючерса достигла отметки 3 986,8 доллара за унцию, потеряв в цене 3,92 процента.

Этому предшествовало очередное обновление локальных минимумов в ходе торгов. Ранее стоимость контракта опустилась ниже уровня 4 050 долларов за унцию, что стало первым подобным случаем с 10 июня 2026 года. Тогда, по данным на 15:24 мск, золото дешевело на 2,43 процента, торгуясь по 4 048,7 доллара. Уже к 15:29 мск снижение ускорилось до 4 030,3 доллара за унцию, или минус 2,87 процента.

По состоянию на 17:00 (Москва) цифра составляет 4 025,84 $