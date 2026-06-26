Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

От
Аркадий Виноградов
-
Церемония подписания совместных документов в Пекине | © kremlin.ru
Церемония подписания совместных документов в Пекине | © kremlin.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил соболезнования семье Сергея Иванова в связи с его кончиной. По словам представителя российского президента, глава государства передал близким бывшего министра обороны телеграмму с выражением сочувствия.

Как ранее писал KP.RU, Сергей Борисович Иванов ушел из жизни на 74-м году. Бывший руководитель Минобороны РФ, государственный и военный деятель, скончался, однако обстоятельства его смерти пока не раскрываются.

Сергей Иванов был одним из заметных российских государственных деятелей: в его послужном списке — должность первого заместителя председателя правительства, работа спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии, а также звание генерал-полковника запаса. Кроме того, он являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Следите за нашими новостями
в удобном формате





Списки иноагентов и запрещенных организаций на территории РФ:

*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации

**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»