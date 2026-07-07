В России зафиксирован рост цен на ремонт автомобилей

В первые шесть месяцев 2026 года расходы на ремонт и техобслуживание автомобилей заметно выросли: средний чек оказался на 11% выше, чем годом ранее. При этом медианная стоимость обращения в автосервис за этот период достигла 13 тысяч рублей.

Любопытно, что поток машин в сервисы практически не изменился. То есть автомобилисты по-прежнему обращаются за обслуживанием примерно с той же регулярностью, однако распределение затрат внутри чека стало другим.

Сильнее всего увеличилась доля работ: она поднялась на 19% относительно прошлого года. На фоне этого траты на запчасти выросли более скромно — на 9%. В среднем сами автодетали подорожали на 15–20%, расходники для планового обслуживания и небольшого ремонта — на 9–15%, а наиболее дефицитные позиции, включая электронику, кузовные элементы и редкие комплектующие, прибавили в цене 15–25%.

В Fit Service фиксируют увеличение среднего чека, и, как отмечает директор компании Татьяна Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru», это связано сразу с несколькими факторами: подорожали запчасти и сами услуги, а также изменилась доля заказов. Она уточняет, что в 2026 году автомобилисты стали чаще не переносить на потом сложные виды ремонта — в том числе по подвеске и тормозной системе — и готовы тратить больше на то, чтобы продлить срок службы своих автомобилей.