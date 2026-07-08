Алексей Шаров: «Главная ценность - внутренняя свобода, которую невозможно отнять»

Тотальный дефицит кадров стал одним из главных вызовов для современного российского рынка труда. Очевидно, что в условиях жесткой конкуренции за таланты компании вынуждены переходить от точечного поиска к системному воспитанию собственных специалистов. Сегодня как никогда важна переориентация молодежи на реальный сектор экономики: именно промышленность и отечественное производство остаются несущим каркасом государства, несмотря на доминирование сферы услуг и финансового сектора.

О том, как формировать кадровый суверенитет и возвращать престиж созидательного труда, корреспонденты "Новости 24" поговорили с Алексеем Шаровым - экономистом, общественным деятелем, меценатом и человеком, чья биография неразрывно связана с реальным производством. Однако за любыми экономическими показателями всегда стоит личность. В эксклюзивном интервью Алексей Шаров рассказал о своих костромских корнях, жизненных ориентирах и о том, что значит чувствовать пульс времени.

– Где прошло ваше детство? Расскажите о самом ярком воспоминании, которое до сих пор учит вас чему-то важному.

– Такие воспоминания связаны с летними каникулами у дедушки и бабушки в Островском районе Костромской области. Я был старшим внуком, поэтому всегда помогал по хозяйству. Работал в огороде, заготавливал сено, собирал грибы и ягоды, участвовал во всех домашних делах и с пятилетнего возраста помогал дедушке на пасеке. Он был егерем. Вместе с ним ходили в лес, носили соль для лосей. Собирали землянику, малину, чернику, морошку, бруснику, клюкву. Летом катались с братьями на велосипедах и мотоциклах. Зимой любимым местом становилась хоккейная площадка в одном из школьных дворов Костромы. А юность началась в военно-спортивном клубе при учебном авиационном центре. Сначала – военно-спортивные дисциплины, потом - парашютный спорт. Одновременно занимался боксом.

– Кто из ваших учителей оказал самое сильное влияние и почему?

– В школе у меня были очень требовательные педагоги. Особенно запомнился преподаватель математики. Алгебру я недолюбливал, а вот геометрию любил всегда. Но, наверное, больше всего повлиял тренер по боксу. Он говорил на первый взгляд простые вещи, но и спустя много лет я продолжаю их вспоминать. Это были не просто спортивные советы, а настоящий алгоритм принятия решений, который помогает мне до сих пор.

– Какой самый сложный жизненный выбор вы сделали в юности?

– Окончив школу в 1990 году, я сразу начал заниматься предпринимательством. Мне тогда было всего шестнадцать. Потом поступил в институт и на какое-то время полностью погрузился в учебу. Но времена в начале 90-х были непростые и «сидеть на шее у родителей» я считал неправильным, поэтому быстро понял, что нужно продолжить заниматься своим делом и помогать семье. Если посмотреть назад, то все эти повороты судьбы в итоге привели меня именно туда, где я должен был оказаться. Когда-то вообще мечтал стать военным летчиком. Думаю, у меня бы получилось. Но жизнь распорядилась иначе.

– Что помогало вам двигаться по жизни?

– Моему сыну сейчас пять лет. Очень часто слышу от него: «Мне скучно». И понимаю, что он - моя копия. Мне тоже всегда было скучно сидеть без дела. Постоянно хотелось чему-то учиться, чем-то заниматься, путешествовать, искать что-то новое. Главная ценность для меня - свобода. Это внутреннее чувство, которое Бог дает человеку. Его невозможно отнять, потому что оно не зависит от внешних обстоятельств. Именно эта внутренняя свобода вдохновляет и помогает двигаться вперед.

– Что для вас означает понятие справедливости?

– Уверен, что это чувство закладывается в детстве. Его передают родители, дедушки и бабушки. Оно воспитывается на их личном примере. Справедливость - понятие многогранное. Есть внутреннее чувство справедливости. Есть неписаные правила, которые принято считать нормой для русского человека. И есть закон. Для меня все три составляющие связаны неразрывно.

– Если бы у вас была возможность за один день изменить что-то в мире, что бы вы сделали первым?

– Сделал так, чтобы все дети из детских домов обрели семьи.

– Кого из ныне живущих людей вы считаете героем?

– Назову своего друга – Юрия Михайловича Антонова. Ему 81 год. Всю жизнь он работает, творит, и остается самим собой. У него очень четкая жизненная позиция, мужской и трезвый взгляд на жизнь. Его мудрые советы, наставничество, отношение к людям говорят о его настоящем русском характере. Никогда бы не подумал, что судьба подарит возможность не только познакомиться с любимым певцом и композитором, но и дружить. Мы часто созваниваемся и встречаемся, любим спокойно посидеть у него дома за чашкой чая. Кстати, он всегда искренне радуется, если привезу наш сыр, хлеб и масло – говорит, что бутерброды из костромских продуктов особенно вкусные.

– Что помогает вам справляться с жизненными трудностями?

– Разумеется, юмор! Если относиться ко всему происходящему слишком серьезно, можно просто сойти с ума. Ирония и самоирония жизненно необходимы. Без юмора человек начинает сдаваться или становится циничным. А если хочешь сопротивляться обстоятельствам - живи с юмором.

– Без какого маленького ритуала не начинается ваш день?

– Сначала я обязан накормить кошачье семейство. У нас кот Джаз и кошка Белла. Почему-то оба уверены, что мое главное жизненное предназначение именно в этом. Потом – кофе с молоком и овсяное печенье в любую погоду. Никогда не жалуюсь ни на дождь, ни на снег, ни на холод. Наверное, самое бессмысленное - ругать погоду. Лучше радоваться каждому новому дню.

– Расскажите о своей самой большой профессиональной ошибке.

– Собственным делом занимаюсь с шестнадцати лет. Ошибок за это время было много, но каждая из них становилась опытом. Если постоянно жить прошлым и «коллекционировать» неудачи, можно просто опустить руки. Совершил ошибку, сделал выводы, исправил и пошел дальше. Давно убедился, что нет смысла сожалеть о прошлом. Конечно, какие-то вещи можно было сделать иначе. Но вспомним строки из песни Юрия Антонова: «Я не жалею ни о чем, осел фундамент – крепок дом, а то что понято с трудом, то мне дороже».

– Как вы снимаете стресс, если всё идет не по плану?

– Честно могу сказать, что сегодня стрессов практически не испытываю. Наверное, потому что уже прошел через серьезные жизненные испытания. Самые тяжелые из них пришлись на 2010-е годы. А настоящий внутренний перелом произошел после того, как побывал на Святой горе Афон. Именно тогда в душе появилось спокойствие. Вывести меня из внутреннего равновесия сегодня достаточно трудно. Конечно, неприятные моменты были, есть и будут всегда, но с опытом начинаешь относиться к ним иначе.

– Представьте, что через десять лет вы идете по главной улице родного города. Что изменилось вокруг?

– Мне хочется видеть много детей, молодых семей, женщин с колясками. Мечтаю, чтобы были восстановлены храмы и другие памятники архитектуры. Чтобы город одновременно жил прошлым, настоящим и обязательно будущим. Еще одна мечта - чтобы в российских городах было много фонтанов. Вода - это очищение, свежесть, радость. Стихия, которая дает спокойствие. А современному человеку этого сегодня очень не хватает.

В заключении отметим, что разговор с Алексеем Шаровым лишний раз подтверждает: за успехом любого предприятия и за экономическим потенциалом страны всегда стоят люди. Личности с четкими ориентирами, любовью к родной земле и умением смотреть в будущее. Именно на таком человеческом фундаменте - где есть место и строгой дисциплине, и любви к кошкам, и мудрости, и созиданию - и строится та самая внутренняя свобода, о которой так важно помнить в эпоху глобальных перемен.