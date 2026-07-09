На стыке науки и практики: как петербургский ЛДЦ Иммунологии и аллергологии внедряет мировые «золотые стандарты» диагностики

Сегодня аллергические и иммунные нарушения диагностируются более чем у 60% людей. Как распознать скрытые угрозы, почему «перерасти» аллергию невозможно и как наука помогает петербуржцам справляться с самыми сложными патологиями, рассказала основатель и главный врач ЛДЦ Иммунологии и аллергологии в Санкт-Петербурге, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Владимировна Суздальцева.

Фундамент длиной в сорок лет: от истоков к современным стандартам

История Лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) иммунологии и аллергологии началась более 40 лет назад, в далекие 1980-е годы. У истоков стояли масштабные научные исследования. Будучи научным сотрудником ЦНИЛ, Татьяна Суздальцева возглавила создание передового отдела клинической иммунологии. Для того времени это был прорыв: здесь внедрялись редчайшие диагностические технологии - иммунофлуоресцентный, иммуногистохимический, иммуноферментный анализы и иммуногенетическое типирование.

Сотрудники обучались в ведущем Институте иммунологии страны, велась совместная работа с выдающимися учеными - профессорами Г. П. Кузнецовым, М. В. Угловой, И. П. Балмасовой. В 1994 году этот мощный научный базис трансформировался в специализированный Лечебный центр. За 30 лет работы масштаб клиники вырос колоссально:

Численность коллектива увеличилась в 8 раз;

Объем оказываемой помощи возрос более чем в 20 раз;

За три десятилетия за помощью в Центр обратились сотни тысяч пациентов.

Сегодня ЛДЦ Иммунологии и аллергологии открыл свои двери для жителей и гостей Санкт-Петербурга, предлагая уникальное сочетание академической науки и персонализированной медицины мирового уровня.

Команда и собственная лаборатория

«Для меня врачевание и наука - единое целое», отмечает профессор Татьяна Суздальцева. «Приоритет нашего Центра в Санкт-Петербурге - оказание комплексной высокотехнологичной помощи. Мы собрали команду умных, ответственных и глубоко преданных делу профессионалов».

В штате Центра работают ведущие аллергологи-иммунологи (включая докторов и кандидатов медицинских наук, врачей высшей категории). Уникальность специалистов ЛДЦ заключается в их мультидисциплинарности: врачи имеют дополнительные специализации по пульмонологии, ревматологии, гастроэнтерологии. Смежные проблемы оперативно решают штатные ЛОР-врач, дерматолог-косметолог, специалисты УЗИ и функциональной диагностики.

Центр располагает собственной лабораторией экспертного класса, что позволяет в кратчайшие сроки проводить сложнейшие исследования иммунного статуса и выявлять скрытые аллергены. Кроме того, при Центре работает специализированная аптека, обеспечивающая пациентов проверенными и эффективными противоаллергическими и иммунотропными препаратами.

Интервью с главным врачом: «Аллергия - это не просто насморк, это системный сбой»

Татьяна Владимировна, медицинское сообщество бьет тревогу: аллергию называют эпидемией XXI века. Почему это происходит?

Количество обострений в мире удваивается каждое десятилетие. Сегодня с симптомами иммунодефицитов или аллергии сталкивается практически каждый третий. Самые частые проявления - это рецидивирующие инфекции (включая герпес), затяжное течение банальных простуд, появление аутоиммунных нарушений.

В большинстве случаев сбой происходит у людей с генетической предрасположенностью. Мутации определенных генов хорошо изучены: если болен один из родителей, риск для ребенка составляет около 45%. Но запустится ли этот процесс, зависит от внешних факторов - экологии мегаполиса, агрессивных химических веществ (поллютантов) в воздухе и обилия скрытых аллергенов в продуктах. Кроме того, прошедшая пандемия наглядно показала, как вирусы способны провоцировать тяжелый аллергический ответ. Мы всё чаще фиксируем дебют аллергии в постковидный период у взрослых людей без какой-либо наследственной предрасположенности.

Существует мнение, что аллергию у детей можно просто «перерасти». Так ли это?

Перерасти истинную аллергию немедленного типа практически невозможно. Если кто-то заявляет об этом, скорее всего, изначально диагноз был поставлен неверно. У детей часто начинается так называемый «атопический марш»: сначала пищевая аллергия проявляется дерматитом, а с возрастом к ней присоединяются ринит и бронхиальная астма. Ждать, что проблема исчезнет сама - опасно. Нужно действовать.

Жители крупных городов часто жалуются на тополиный пух. Как с этим бороться?

На самом деле, истинная аллергия на сам тополь - огромная редкость. Тополиный пух - это мощный механический раздражитель и, что опаснее, «губка», которая собирает и переносит на себе пыльцу других растений (березы, злаковых трав) и городские химические выбросы.

Расскажите о возможностях диагностики в вашем Центре. Многие привыкли к кожным пробам, делаете ли вы их?

В современной мировой практике «золотым стандартом» стали высокоточные лабораторные технологии, и наш Центр укомплектован ими в полном объеме. Что касается кожных проб: уже около 10 лет в России прекращен выпуск гистамина - вещества, необходимого для их проведения по утвержденному Минздравом протоколу. К тому же, кожные пробы относятся к провокационным методам и категорически запрещены в период обострения. Лабораторная диагностика по крови абсолютно безопасна, не имеет противопоказаний и дает стопроцентно точную картину. На её основе мы индивидуально подбираем иммуномодуляторы и терапию.

Как сегодня лечат аллергию? Ведь антигистаминные таблетки лишь временно снимают симптомы.

Совершенно верно. Бесконтрольный прием капель в нос или системных гормонов разрушителен для организма. Основное лечение должно проводиться в период ремиссии. Это аллерген-специфическая (АСИТ) или неспецифическая иммунотерапия. Она направлена на «переобучение» иммунной системы, переключение её ответа на правильный, противоинфекционный путь. В результате формируется устойчивость (толерантность) к аллергену, которая сохраняется годами.

Кроме того, мы активно используем физиотерапию, озонотерапию, а наша лечебная косметология помогает восстанавливать барьерные функции кожи, в том числе после сложных дерматологических проблем или эстетических процедур (введения филлеров и ботокса).

На стыке науки и практики

В ЛДЦ Иммунологии и аллергологии каждый врач ведет свое научное направление. Сама Татьяна Владимировна Суздальцева защитила кандидатскую диссертацию по иммунопатогенезу бронхиальной астмы в Институте пульмонологии в Ленинграде, а докторскую - по аспирин-индуцированной патологии.

«Многие годы мы ищем решения для лечения тяжелейших патологий дыхательных путей, сопровождающихся множественной лекарственной непереносимостью, - делится профессор. - Несколько лет назад наша команда впервые в мире установила ключевую роль вируса Эпштейна-Барр в развитии полипов носа и астмы, и сейчас мы активно внедряем уникальный протокол сопутствующей противовирусной терапии».

Научный подход Татьяны Владимировны проявляется даже в ее хобби. Увлекаясь ландшафтным дизайном, она разработала и запатентовала инновационный способ размножения хвойных растений, благодаря чему появилась знаменитая «Туя Самарская». А в течение последних десяти лет профессор работает над изобретением уникального устройства для забора крови, призванного минимизировать болевые ощущения у пациентов.

Призвание длиною в 400 лет

ЛДЦ Иммунологии и аллергологии - это клиника с глубокими династийными ценностями. Суммарный врачебный стаж семьи Татьяны Суздальцевой составляет порядка 400 лет. Её мама проработала терапевтом полвека, а дочь, окончив медицинский вуз, получила специализации по аллергологии-иммунологии, ревматологии и инфекционным болезням и уже более 15 лет работает бок о бок с матерью. Сегодня стать врачами мечтают уже и внучки Татьяны Владимировны.

Высочайший профессионализм и преданность медицине главного врача ЛДЦ отмечены многочисленными государственными и общественными наградами, среди которых:

Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу;

Медаль Святого Луки;

Почетная Грамота Министерства здравоохранения РФ;

Международная премия «Профессия - Жизнь»;

Серебряный Знак Святителя Алексия, Митрополита Московского;

Грамота Общества православных врачей России;

Медаль Первого Всемирного конгресса мира.

Миссия ЛДЦ Иммунологии и аллергологии в Санкт-Петербурге неизменна: давать пациентам то, в чем они действительно нуждаются, гарантировать бескомпромиссное качество медицинской помощи, опираться на передовую науку и непрерывно развиваться. Жизненное кредо профессора Суздальцевой: Отдавать больше, чем брать; сохранять чистоту души и ясность мозга.

Spb.immun-center.ru