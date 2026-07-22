Решение Ростеха для дистанционного мониторинга здоровья стало доступным по ОМС

Система «Персональные медицинские помощники» объединяет медицинские устройства пациента, мобильное приложение и региональные ИТ-ресурсы здравоохранения в единую цифровую среду.

Удаленное наблюдение за состоянием здоровья пациентов уже вошло в Программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В России первым сертифицированным решением для дистанционного мониторинга стала платформа «Персональные медицинские помощники» (ПМП), созданная на основе технологий медицинского интернета вещей IoMT. Istok, входящий в холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех, является базой для работы этого сервиса. Полученные в ходе пилотного внедрения результаты были использованы при разработке национальных стандартов для систем дистанционного медицинского контроля.

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Система дистанционного контроля, созданная на платформе IoMT.Istok специалистами НПП «Исток» им. Шокина, входящего в «Росэл», позволяет пациентам с хронической гипертензией, а также диабетом I и II типа, наблюдаться у врача по ОМС без необходимости постоянно посещать поликлинику.

Решение ПМП объединяет медицинские устройства пациента, мобильное приложение и региональные цифровые сервисы здравоохранения в единую сеть. Врач получает показатели почти мгновенно, а платформа дополнительно анализирует их достоверность и следит за исправностью подключенного оборудования.

К платформе можно подключать сертифицированные тонометры, глюкометры, кардиомониторы, цифровые фонендоскопы и фетальные мониторы. Это позволяет врачу в реальном времени получать полную картину состояния пациента и при необходимости дистанционно менять схему лечения.

Проект стартовал в 2023 году по инициативе Минздрава России. Система ПМП, созданная на основе платформы медицинского интернета вещей IoMT.Istok, разработанной Ростехом, проходила апробацию в 16 регионах в условиях экспериментального правового режима. Накопленный в ходе эксплуатации опыт был использован при формировании национальных стандартов для комплексов удаленного мониторинга.

По словам заместителя генерального директора Госкорпорации Ростех Александра Назарова, система «Персональные медицинские помощники» на сегодняшний день является единственным в России решением для удалённого контроля здоровья, которое полностью соответствует всем установленным государственным требованиям. Платформа уже внедрена в 30 регионах страны, к ней подключено более 392 тысяч медицинских устройств, а дистанционным наблюдением пользуются свыше 40 тысяч пациентов, в том числе люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Внедрение сервиса происходило постепенно и в несколько этапов. Сначала был реализован пилотный проект, параллельно начал действовать экспериментальный правовой режим. В рамках тестирования использовались медицинские изделия, способные передавать данные, и апробация проводилась сразу в трех категориях пациентов: у людей с артериальной гипертензией, у больных сахарным диабетом и у беременных женщин.

После завершения этого этапа были подготовлены нормативные и организационные решения. Минздрав России утвердил методические рекомендации для медицинских организаций, затем Правительство РФ включило дистанционный мониторинг в Программу государственных гарантий. Кроме того, Федеральный фонд ОМС вместе с Минздравом разработал разъяснения по оплате таких услуг через систему обязательного медицинского страхования.

По словам директора по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталия Александрова, выход из экспериментального режима и переход к модели, оплачиваемой через ОМС, открывает новый этап как для самого сервиса, так и для всей системы здравоохранения. Он подчеркнул, что проект уже прошёл путь от нескольких региональных пилотов до появления федеральной нормативной базы. Теперь задача состоит в масштабировании на новые территории, и технически компания к этому полностью готова. При этом ключевой вопрос, по его мнению, связан не с темпами расширения, а с унификацией: производителям оборудования, создателям программного обеспечения и медицинским специалистам необходимо действовать по общим стандартам и согласованным протоколам.

Подготовлен основной набор документации, включающий глоссарий с терминами и определениями, регламент обмена данными, а также описание архитектурной схемы и ключевых принципов функционирования. Именно он формирует единый подход к подключению медицинских устройств, цифровых решений и государственных информационных систем. Одновременно в субъектах страны продолжается поэтапное внедрение сервиса.