В Санкт-Петербурге стартовала вторая международная молодежная акция «Молодой Янцзы»

В Санкт-Петербурге на берегу Невы 22 июля состоялась церемония открытия второй международной молодежной акции «Молодой Янцзы», а также презентация итогов первой программы. В мероприятии приняли участие более ста представителей культурных кругов и молодежи России и Китая.

В числе почетных гостей мероприятия были член Постоянного комитета парткома провинции Хубэй, заведующий отделом пропаганды Цю Чжаохуэй, генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй и директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов.

Мероприятие имеет особое символическое значение в 2026 году, который отмечается 30-летием установления китайско-российских стратегических партнерских отношений и 25-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По договоренности лидеров Китая и России действие договора продлено, а период 2026–2027 годов объявлен Годами образования Китая и России.

В своем выступлении Цю Чжаохуэй отметил, что китайско-российские отношения достигли исторически высокого уровня всеобъемлющего стратегического взаимодействия за последние три десятилетия. Провинция Хубэй, являющаяся ключевым узлом древнего чайного пути, имеет глубокие исторические связи с Россией.

По его словам, культурные обмены между Хубэем и Россией активно развиваются: демонстрации ушу Уданских гор проходили на Красной площади в Москве, древние мелодии на колоколах bianzhong звучали в Санкт-Петербурге, продолжается совместная работа по включению древнего чайного пути в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая акция «Молодой Янцзы» привлекла молодых представителей из 13 стран мира и получила более 500 миллионов просмотров в глобальном информационном пространстве.

Открытие второй программы в Санкт-Петербурге направлено на развитие молодежного диалога и межцивилизационного обмена через речные культуры. Организаторы приглашают российских и иностранных молодых людей посетить провинцию Хубэй, познакомиться с многовековой культурой реки Янцзы и современным развитием Китая.

В ходе церемонии был представлен видеоматериал, посвященный итогам первой акции. Молодые участники из разных стран во время поездки в Хубэй ознакомились с историческими памятниками города Цзинчжоу, экосистемными заповедниками региона и инновационным потенциалом Уханьской оптической долины.

В присутствии всех гостей состоялось торжественное вручение флага второй международной молодежной акции «Молодой Янцзы». Флаг был передан молодым представителям России, что символизирует преемственность и развитие дружбы между молодежью двух стран.

В рамках второй программы российские молодые делегации посетят Китай. Маршрут путешествия пройдет по реке Янцзы: участники познакомятся с археологическими памятниками Шицзяхэ, культурными объектами Саньдуйдуй и Лянчжу. Акция призвана продемонстрировать непрерывность, инновационность, единство и инклюзивность культуры Янцзы.

Организаторы подчеркнули, что проект использует уникальный потенциал провинции Хубэй как региона с самой протяженной береговой линией реки Янцзы на территории Китая, укрепляет молодежные обмены и вносит вклад в углубление китайско-российских всеобъемлющих стратегических партнерских отношений новой эпохи.