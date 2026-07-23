Russ вышла из Ассоциации коммуникационных агентств России

Компания Russ, входящая в состав RWB, сообщила, что больше не является участником Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и уже направила об этом официальное уведомление, сообщает "РБК".

В организации подчеркнули, что причиной такого шага стала ситуация, при которой рынок наружной рекламы вынужден снова и снова доказывать корректность своих расчетов при оценке его объема. Из-за этого, как отметили в Russ, соответствующие данные так и не выносятся на публичное обсуждение.

В связи с этим компания решила самостоятельно представлять собственную оценку российского рынка наружной рекламы.

Компания Russ относится к числу крупнейших мировых игроков на рынке наружной рекламы и при этом удерживает ведущие позиции в России. В организации отмечают, что считают развитие этого направления одним из приоритетов и рассчитывают на более быстрый рост сегмента, чем в других странах.

В Russ также делают ставку на технологии, запуск новых продуктов и совершенствование инструментов оценки эффективности. Как подчеркивают в компании, такие вложения расширяют возможности наружной рекламы и в целом усиливают рынок OOH. Благодаря этому российский сегмент уже занял лидирующие позиции в мире по ряду важных показателей.

Russ занимает заметное место на российском рынке out-of-home рекламы, предлагая брендам разные форматы взаимодействия с аудиторией. Его рекламная сеть охватывает более 150 городов и включает как классические, так и digital-носители, размещённые в городской среде. Помимо этого, компания развивает рекламу в транспорте и инфраструктуре: она представлена в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, на железнодорожных вокзалах, в поездах и в 45 аэропортах страны. Отдельное направление — рекламные возможности в пунктах выдачи заказов Wildberries, доступных по всей России. В сумме все площадки Russ обеспечивают ежемесячный контакт более чем с 88 миллионами человек.

В Russ заявили, что делают ставку на системное и долгосрочное развитие рынка, а также на рост его прозрачности и предсказуемости для оценки. Представители группы сообщили, что в случае отсутствия данных АКАР будут самостоятельно размещать в своих официальных каналах собственные расчёты и наблюдения по изменениям на российском рынке наружной рекламы.

Источник РБК, знакомый с ситуацией на рекламном рынке, утверждает, что компания решила так поступить из-за заметных расхождений с отраслевой оценкой, которую публикует АКАР.