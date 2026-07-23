Завод «Исеть» впервые за 34 года вернется к выплате дивидендов

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Семен Софин
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Уральский завод электрических соединителей «Исеть»
Уральский завод электрических соединителей «Исеть»

Завод «Исеть» после длительного перерыва, который составил 34 года, снова начнет выплачивать дивиденды, сообщает РОСТЕХ. Это стало одним из ключевых результатов финансового восстановления и обновления предприятия, которое началось после того, как завод перешел под управление Госкорпорации Ростех. За прошедший год предприятие смогло увеличить объем выпуска продукции, нарастить выручку и выйти на стабильную прибыль.

По итогам 2025 года чистая прибыль завода «Исеть» достигла примерно 662,5 млн рублей. Из этой суммы на дивидендные выплаты планируется направить 165,6 млн рублей, а оставшаяся часть останется в распоряжении компании. Выплаты будут осуществляться в денежной форме, безналичным способом, в установленные сроки.
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Положительная динамика на предприятии связана с комплексными изменениями, которые стартовали после того, как в мае 2024 года завод перешел под управление Ростеха. Основой для выхода на прибыль стали заметные успехи в производстве: в 2025 году «Исеть» увеличила выпуск продукции на 10%, что примерно в два раза выше средних значений по отрасли, а также подняла выручку почти на 25%. При этом результат был достигнут не только за счет вложений, но и благодаря обновлению управленческих подходов, совершенствованию производственных процессов и активному участию сотрудников.
По словам заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех» Александра Назарова, первая за 34 года выплата дивидендов наглядно показывает: даже сложный, проблемный актив можно вывести в разряд прибыльных и стабильных предприятий, если им занимается сильная профессиональная команда.

Сейчас на заводе продолжается масштабное обновление. Предприятие оснащают новым современным оборудованием, постепенно меняют устаревшие производственные инструменты и оснастку, а также проводят капитальный ремонт зданий и сооружений. Кроме того, уже введена в эксплуатацию новая газовая котельная и модернизирована система холодоснабжения в гальваническом цехе.
Уральский завод электрических соединителей «Исеть» расположен в Каменске-Уральском, в Свердловской области, и входит в структуру Госкорпорации Ростех. Это одно из ведущих российских предприятий в сфере разработки и выпуска электрических соединителей, которые используются в различной технике и оборудовании. Завод организован по принципу полного производственного цикла и изготавливает продукцию, используя отечественное сырьё и материалы.

Ростех — крупнейшая машиностроительная корпорация в России. В её состав входят более 800 научных и производственных организаций, работающих в 60 регионах страны.

Корпорация является одним из главных исполнителей гособоронзаказа, обеспечивая поставки вооружений, военной продукции и специальной техники. Одновременно она формирует и развивает современные гражданские направления, имеющие стратегическое значение для страны: авиастроение, производство двигателей, транспортное и энергетическое машиностроение, выпуск медицинского оборудования, фармацевтики, новых материалов и другие сферы. В число ее активов и брендов входят КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и ряд других компаний.

К 2036 году Корпорация ориентирует свою стратегию на расширение оборонного производства, укрепление военно-технического взаимодействия с зарубежными партнерами, наращивание выпуска гражданской продукции и формирование новых форматов государственно-частного сотрудничества. При этом уже по итогам 2025 года совокупная выручка компании превысила 4,5 трлн рублей.

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