Завод «Исеть» впервые за 34 года вернется к выплате дивидендов

Завод «Исеть» после длительного перерыва, который составил 34 года, снова начнет выплачивать дивиденды, сообщает РОСТЕХ. Это стало одним из ключевых результатов финансового восстановления и обновления предприятия, которое началось после того, как завод перешел под управление Госкорпорации Ростех. За прошедший год предприятие смогло увеличить объем выпуска продукции, нарастить выручку и выйти на стабильную прибыль.

По итогам 2025 года чистая прибыль завода «Исеть» достигла примерно 662,5 млн рублей. Из этой суммы на дивидендные выплаты планируется направить 165,6 млн рублей, а оставшаяся часть останется в распоряжении компании. Выплаты будут осуществляться в денежной форме, безналичным способом, в установленные сроки.

Переписанный текст:

Положительная динамика на предприятии связана с комплексными изменениями, которые стартовали после того, как в мае 2024 года завод перешел под управление Ростеха. Основой для выхода на прибыль стали заметные успехи в производстве: в 2025 году «Исеть» увеличила выпуск продукции на 10%, что примерно в два раза выше средних значений по отрасли, а также подняла выручку почти на 25%. При этом результат был достигнут не только за счет вложений, но и благодаря обновлению управленческих подходов, совершенствованию производственных процессов и активному участию сотрудников.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех» Александра Назарова, первая за 34 года выплата дивидендов наглядно показывает: даже сложный, проблемный актив можно вывести в разряд прибыльных и стабильных предприятий, если им занимается сильная профессиональная команда.

Сейчас на заводе продолжается масштабное обновление. Предприятие оснащают новым современным оборудованием, постепенно меняют устаревшие производственные инструменты и оснастку, а также проводят капитальный ремонт зданий и сооружений. Кроме того, уже введена в эксплуатацию новая газовая котельная и модернизирована система холодоснабжения в гальваническом цехе.

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» расположен в Каменске-Уральском, в Свердловской области, и входит в структуру Госкорпорации Ростех. Это одно из ведущих российских предприятий в сфере разработки и выпуска электрических соединителей, которые используются в различной технике и оборудовании. Завод организован по принципу полного производственного цикла и изготавливает продукцию, используя отечественное сырьё и материалы.

Ростех — крупнейшая машиностроительная корпорация в России. В её состав входят более 800 научных и производственных организаций, работающих в 60 регионах страны.

Корпорация является одним из главных исполнителей гособоронзаказа, обеспечивая поставки вооружений, военной продукции и специальной техники. Одновременно она формирует и развивает современные гражданские направления, имеющие стратегическое значение для страны: авиастроение, производство двигателей, транспортное и энергетическое машиностроение, выпуск медицинского оборудования, фармацевтики, новых материалов и другие сферы. В число ее активов и брендов входят КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и ряд других компаний.

К 2036 году Корпорация ориентирует свою стратегию на расширение оборонного производства, укрепление военно-технического взаимодействия с зарубежными партнерами, наращивание выпуска гражданской продукции и формирование новых форматов государственно-частного сотрудничества. При этом уже по итогам 2025 года совокупная выручка компании превысила 4,5 трлн рублей.